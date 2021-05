PSG : les mots de Kylian Mbappé après la victoire finale en Coupe de France

Après son sacre contre l'AS Saint-Etienne (1-0), le Paris Saint-Germain avait à cœur ce mercredi soir de conserver son trophée de la Coupe de France. Cette fois-ci confronté à l'AS Monaco au Stade de France, le club de la capitale n'a pas été flamboyant mais a fait le travail pour s'imposer 2-0 grâce à des réalisations de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Titulaire sur le côté gauche, le natif de Bondy a été important puisque c'est lui qui a profité de l'erreur d'Axel Disasi pour servir l'Argentin lors de l'ouverture du score.

Présent au micro d'Eurosport au coup de sifflet final, le champion du Monde français a fait part de ses sentiments : «c'est très important, on travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotion, de récompense, de reconnaissance aussi. C'est le travail de tout un groupe, de tout un staff, tous les gens qui travaillent tous les jours et qui ne sont pas forcément dans la lumière comme nous, donc on est vraiment contents. Sans oublier bien sûr les supporters qui n'ont pas pu être là mais on pense fort à tous les Parisiens qui nous regardent.»

«Ils sont chiants à jouer»

Mais sur la pelouse du Stade de France, les Parisiens ont eu une belle adversité puisque les Asémistes ont eu quelques opportunités. Un élément que Kylian Mbappé a tenu à mettre en avant. «C'est une bonne équipe, ils ont fait un super saison, félicitations à eux. Je pense qu'ils vont faire l'Europe et peut-être la plus belle des compétitions (la Ligue des Champions, ndlr). Ils ont bien joué, ils sont chiants à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces et il faut saisir la moindre opportunité qu'on a. C'est ce qu'on a fait, on aurait même pu marquer un troisième but. On a réussi à rester solides, ce n'était peut être pas le plus beau match de l'année mais on repart avec un titre et ça restera dans l'histoire», a enchaîné le joueur de 22 ans.

La quatorzième Coupe de France de son histoire glanée, le Paris SG peut désormais se tourner vers son déplacement à Brest dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Avec un objectif très simple : gagner pour ensuite espérer un faux pas du LOSC afin d'être sacré champion de France. «Bien sûr, je l'ai déjà dit. On va tout faire, on va mettre la pression. On va aller gagner à Brest et on va voir ce qui va se passer», a conclu Kylian Mbappé. Rendez-vous donc dimanche soir à partir de 21h pour une soirée qui s'annonce complètement folle. Et le numéro 7 semble déjà prêt pour le dernier match de la saison parisienne, ô combien important.