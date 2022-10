Slovácko - OGC Nice : les compositions officielles

L’OGC Nice (3e, 2pts) se déplace en République Tchèque pour y affronter Slovácko (4e, 1pt) ce jeudi soir, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 18h45). Après avoir été tenus en échec par Cologne (1-1) et le Partizan Belgrade (1-1), les Aiglons ont l’opportunité de remporter leur première victoire dans la compétition, face à une équipe tchèque qui a enchaîné un match nul et une défaite.

Lucien Favre doit composer avec l’absence de Delort, touché à un mollet. C'est donc Pépé qui prend place devant à côté de Laborde. Bard, Dante, Todibo et Atal sont en défense, devant Bulka titulaire dans les cages ce soir. Au milieu, on retrouve Lemina avec Thuram, accompagnés de Diop et Boudaoui dans les couloirs. Slovácko de son côté se positionne en 4-2-3-1, avec le capitaine Kadlec présent derrière. Travnik et Havlik forment le double pivot, tandis que Mihalik est à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

Slovácko : Nguyen - Tomic, Hofmann, Kadlec, Kalabiska - Havlik, Travnik - Petrzela, Holzer, Sasinka - Mihalik

OGC Nice : Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Lemina, Thuram, Boudaoui, Diop - Pépé, Laborde