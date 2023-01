Toulouse officialise l’arrivée de Gabriel Suazo

Le mercato hivernal du Toulouse FC se poursuit en ce mois de janvier. Après avoir confirmé l’arrivée de Warren Kamanzi (22 ans) en provenance de Tromsø, les Violets ont officialisé une nouvelle recrue. Il s’agit de Gabriel Suazo. Le latéral de 25 ans arrive tout droit du club chilien de Colo Colo, avec lequel il vient d’être champion national.

«Son surnom, au Chili, témoigne de l’importance qu’il avait au club de Santiago du Chili. À 25 ans, 'Capi’ quitte le club dans lequel il a été formé et pour lequel il a toujours joué, afin de rejoindre le TéFéCé libre de tout contrat et découvrir le football européen sous nos couleurs, au poste de latéral gauche» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club toulousain. Le TéFéCé continue de se renforcer en vue de la suite de la saison même si cela reste à confirmer et peut-être déjà dès samedi prochain contre Ajaccio lors des 16èmes de finale de la Coupe de France.

