PSG - OM : la première titularisation scintillante de la pépite Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Après avoir disposé du Borussia Dortmund, mardi soir, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes à son ennemi juré de l’Olympique de Marseille, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1. Pour ce choc, l’entraîneur Luis Enrique a concocté quelques surprises dans son onze titulaire. D’abord avec un dispositif assez inédit sur ce début de saison, en troquant le traditionnel 4-3-3 pour un 4-4-2 plus modulable résolument tourné vers l’attaque, avec un duo en pointe composé de Kylian Mbappé et de Randal Kolo Muani. Mais si l’aile droite a été parfaitement campée par Ousmane Dembélé, c’est surtout sur le côté gauche que la grande surprise du chef, natif de Gijon, a été incluse avec la titularisation de Bradley Barcola.

En effet, pour la première fois depuis son arrivée au PSG, l’ancien Lyonnais était titulaire. Un signe de confiance accordé par le staff parisien mais aussi un test grandeur nature pour celui qui a connu des premières sorties quelque peu décevantes sous le maillot parisien. Ce dimanche soir, contre l’OM, Barcola n’a pas loupé son rendez-vous et a montré toutes ses qualités, prouvant pourquoi la direction parisienne a fait le forcing cet été auprès de l’Olympique Lyonnais pour s’attacher ses services. Il a apporté énormément de dynamisme, d’implication (10 duels remportés sur 14 disputés, 5 ballons récupérés, 2 interceptions) de vitesse et de justesse pour casser les lignes défensives marseillaises à la fois à travers des centres bien inspirés dans les espaces, mais aussi avec des percées difficilement arrêtables.

À lire

PSG : Luis Enrique loue la maturité de Warren Zaïre-Emery

La fierté du principal concerné

Ovationné par tout le Parc des Princes à sa sortie à la 82ème minute, l’ancien joueur de l’OL, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, a été récompensé par les supporters parisiens mais aussi ses coéquipiers et son entraîneur sur le bord de la pelouse. «J’étais très content d’être titulaire. J’ai pu montrer de bonnes choses je pense. C’était important de gagner ce match et on l’a fait d’une bonne manière. Je pense qu’on a été supérieurs, on a mis un rythme élevé dès le début du match. On a essayé d’attaquer sur toutes les actions. Voir en plus un stade comme ça, c’était incroyable. C’était une fierté aussi au moment de ma sortie. Je ne pensais pas qu’on allait m’applaudir comme ça. C’est une première pour moi», a expliqué le natif de Villeurbanne en zone mixte.

La suite après cette publicité

Quant à Luis Enrique, l’entraîneur espagnol n’a pas manqué l’occasion d’encenser son jeune joueur en conférence de presse, après la rencontre : «C’est vrai, première en tant que titulaire avec nous pour lui. C’est un joueur avec une progression fantastique. J’aime tout chez lui. C’est un jeune qui a une très grande marge de progression. Il apporte de la vitesse, des débordements et aussi du travail défensif. Il est capable de marquer et possède une très bonne frappe du droit. C’est une merveille disposer de Bradley au sein de notre effectif». En tout cas, nul doute que Barcola a marqué des points ce dimanche dans l’esprit des Parisiens mais aussi des Français, alors que le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry était présent dans les travées du Parc des Princes…