PSG-OM : les notes du match

Le Parc des Princes résonnait plus que d’habitude ce dimanche soir pour accueillir la première édition du Classique cette saison. Pour clôturer la 6ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait en effet l’Olympique de Marseille dans son antre. Battus à domicile par l’OGC Nice la semaine dernière (2-3), Luis Enrique opérait un seul changement par rapport à la victoire contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions ce mardi (2-0) en titularisant Bradley Barcola à la place de Vitinha. De son côté, Jacques Abardonado mettait en place une défense à cinq pour limiter la casse à l’extérieur. Les deux équipes avaient d’ailleurs l’occasion de retrouver les équipes de tête en cas de victoire ce qui laissait présager d’un choc incandescent.

Et les joueurs du club de la capitale lançait idéalement cette rencontre prestigieuse avec un missile d’Achraf Hakimi dans la lucarne de Pau Lopez après avoir obtenu un coup franc très bien placé (8e, 1-0). Alors que Kylian Mbappé était touché à la cheville au quart d’heure de jeu (15e), les Marseillais se projetaient en attaque et Jonathan Clauss délivrait un superbe centre sur la tête de Vitinha qui propulsait le cuir sur la barre transversale de Gianluigi Donnarumma (22e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant parisien cédait sa place à Gonçalo Ramos (32e) tandis que Randal Kolo Muani profitait d’une nouvelle frappe dangereuse d’Achraf Hakimi, qui rebondissait sur le poteau et Pau Lopez avant de revenir sur l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, pour ouvrir son compteur but avec le PSG (37e, 2-0).

Le PSG remonte sur le podium

Au retour des vestiaires, Jacques Abardonado procédait à deux changements avec les entrées en jeu d’Amine Harit et Iliman Ndiaye. Malgré les bonnes intentions affichées par l’entraîneur marseillais, les Parisiens revenaient eux aussi sur le pré avec les mêmes velléités offensives. Dans la foulée de l’engagement des Olympiens, Ousmane Dembélé envoyait sur orbite Gonçalo Ramos dont le superbe appel lui permettait d’arriver le premier sur le ballon pour le propulser au fond des filets (47e, 3-0). Après ce nouveau coup sur la tête, les joueurs du club phocéen commençaient à perdre le fil de ce match et multipliait les mauvais choix et les erreurs techniques. Néanmoins, les coéquipiers de Valentin Rongier montraient beaucoup d’envie pour ne pas complètement sombrer face au rival historique.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Brest 13 6 2 4 1 1 8 6 2 Nice 12 6 4 3 3 0 8 4 3 PSG 11 6 8 3 2 1 14 6 4 Monaco 11 6 7 3 2 1 15 8 5 Strasbourg 10 6 -1 3 1 2 7 8 6 Le Havre 9 6 3 2 3 1 10 7 7 Marseille 9 6 -1 2 3 1 7 8 8 Rennes 8 6 4 1 5 0 10 6 9 Nantes 8 6 0 2 2 2 11 11 10 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 11 Metz 8 6 -3 2 2 2 7 10 12 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7 13 Montpellier 6 6 0 1 3 2 9 9 14 Lorient 6 6 -2 1 3 2 10 12 15 Toulouse 6 6 -2 1 3 2 6 8 16 Lens 4 6 -6 1 1 4 6 12 17 Lyon 2 6 -8 0 2 4 3 11 18 Clermont 1 6 -7 0 1 5 5 12 Voir le classement complet

Les Parisiens reprenaient ensuite leur siège de la surface marseillaise sans forcer leur talent. Faciles, ils faisaient tourner le ballon en attendant une faille dans la défense adverse. Les Phocéens, incapables de réagir, subissaient pendant de longues minutes. Les deux entraîneurs procédaient alors à de nombreux changements qui cassaient un peu le rythme de cette rencontre. En toute fin de rencontre, Gonçalo Ramos s’offrait un doublé pour parachever le succès parisien (89e, 4-0). Avec cette deuxième victoire en une semaine, le PSG confirme son retour au premier plan. Les coéquipiers de Marquinhos occupent désormais la 4ème place de Ligue 1 au pied du podium tandis que l’OM reste bloqué en 7ème position après une semaine très mouvementée sur la Canebière.

L’homme du match

- Hakimi (8) : déjà buteur cette semaine en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le latéral marocain a remis le couvert ce dimanche. Et son but est une pure beauté. Alors que Kylian Mbappé a été fauché aux abords de la surface par Leonardo Balerdi, l’ancien de l’Inter Milan s’est chargé du coup franc et a envoyé un missile dans la lucarne de Pau Lopez. Au-delà de son but et de son implication dans le but du break de Randal Kolo Muani, le joueur formé au Real Madrid a livré une performance de très haut niveau. Peu mis en difficulté défensivement, il a eu tout le loisir de se projeter et ses nombreux dédoublements ont été de pures menaces pour l’arrière-garde phocéenne. Présent également dans le cœur du jeu pour apporter le surnombre, Hakimi a confirmé son début de saison de grande qualité avec cette performance remarquable. Il a cédé sa place à Nordi Mukiele (83e).

PSG

- Donnarumma (6,5) : sa soirée a été finalement très calme. Bon dans ses relances au pied et à la main, le portier transalpin n’a pas eu beaucoup d’interventions à réaliser et n’a réalisé aucune parade car aucune frappe marseillaise ne l’a poussé à en réaliser une. Captant tranquillement les ballons venant dans sa surface, l’ancien de l’AC Milan a sûrement vécu des soirées plus compliquées que ce soir.

- Hakimi (8) : voir ci-dessus.

- Marquinhos (7) : à l’instar de son bon début de saison, Marquinhos retrouve peu à peu son lustre d’antan. Sa bonne performance ce soir prouve qu’il est clairement sur la bonne voie. Excellent dans sa relance, le défenseur de 29 ans a été, grâce à son placement parfait, l’auteur de plusieurs interceptions bien senties. Même dans les duels, l’auriverde a été impérial. Alors qu’il a dû jouer en tant que défenseur gauche durant les vingt dernières minutes de jeu, le capitaine a encore tenu son rang avec brio. Une performance de très haut niveau réalisé ce soir par Marquinhos.

- Skriniar (6,5) : ce dimanche soir, le défenseur slovaque a réalisé, comme tous ses partenaires de jeu, une performance de très haute volée. Parfait complément à la capacité de couvrir la profondeur de Marquinhos, l’ancien de l’Inter Milan a été très propre dans sa qualité de relance. Dans les duels, sa musculature lui a permis d’être que très peu inquiété et il a remporté une grande majorité de ses duels tout en ayant gratté pas mal de ballons dans les pieds marseillais.

- Hernandez (7) : né à Marseille, Lucas Hernandez était attendu au tournant par les supporters parisiens. Et finalement, le transfuge du Bayern Munich a parfaitement négocié ce virage. Même si, il faut l’avouer, il a peu été mis en difficulté par des attaquants marseillais peu inspirés, le champion du monde 2018 a été sérieux et rien n’est passé sur son côté gauche. Offensivement, il a souvent prêté main forte à Bradley Barcola même si la qualité du match de l’ex-Colchonero réside surtout dans ses aptitudes défensives de haute qualité ce soir. Remplacé par Danilo Pereira à la 69e minute.

- Zaïre-Emery (7) : les semaines passent et WZE continue de réaliser des performances abouties. S’il performe comme il l’a fait ce soir, il sera sûrement l’un des premiers noms que marquera Luis Enrique sur sa feuille de match lors des prochains mois. Très combatif, il a récupéré plusieurs ballons mais a surtout rayonné grâce à la propreté de son jeu ce soir. Que cela soit à la passe ou balle au pied, le Titi de 17 ans a été bluffant tant il n’a perdu que peu de ballons malgré sa volonté perpétuelle de se projeter de l’avant. Au four et au moulin, il a grandement contribué à l’excellent match des Parisiens ce soir.

- Ugarte (7,5) : l’aspirateur uruguayen a tourné à plein régime ce dimanche soir. Dans un double pivot fructueux avec Zaïre-Emery, Ugarte a encore terrassé ses vis-à-vis dans les duels. Alors qu’il n’a raté aucune passe en première période, il a récupéré un nombre incalculable de ballons et n’a fait qu’une bouchée du milieu de terrain marseillais. Toujours aussi impressionnant au retour des vestiaires, celui qui a été débusqué en provenance du Sporting Portugal cet été a brillé, une fois de plus, dans l’entrejeu parisien. 5 interceptions, 9 ballons récupérés, 93% de passes réussies et 77% de duels gagnés, voilà les chiffres fou de la performance XXL d’Ugarte ce soir.

- Barcola (7,5) : titulaire surprise pour son premier Classique, Bradley Barcola a répondu présent. Excentré dans un rôle de milieu gauche, l’ancien Lyonnais a posé énormément de problèmes à Jonathan Clauss et la défense phocéenne grâce à sa percussion et sa qualité de dribbles. Ayant remporté pléthore de duels en phase offensive, l’ailier de 21 ans a également été précieux par son abattage défensif qui a soulagé Lucas Hernandez. Toujours aussi véloce balle au pied, le natif de Villeurbanne a été un poison pour la défense marseillaise et n’a pas pris de risques qui n’en valait pas la peine. Dans cette sorte de prise de risques mesurée, qui a fait l’une de ses forces à Lyon, le néo-Parisien a cédé sa place à la 83e minute à Carlos Soler sous une standing ovation du Parc des Princes.

- Dembélé (6,5) : ce soir, Dembouz a encore réalisé une performance intéressante. Bon défensivement, l’ailier de 26 ans a encore eu pas mal de déchets dans son jeu en phase offensive. Néanmoins, ses dribbles chaloupés et ses accélérations létales ont posé beaucoup de soucis à Renan Lodi qui a eu du mal à le contenir. Il a également délivré sa première passe décisive depuis son arrivée dans la capitale en servant parfaitement Goncalo Ramos pour le troisième but des siens en donnant le tournis à son adversaire brésilien. Un peu moins rayonnant que Barcola de l’autre côté, le natif de Vernon peut être satisfait de son match plus que correct. Remplacé par Fabian Ruiz (69e).

- Kolo Muani (7,5) : il a eu du mal à lancer son match. Avec Kylian Mbappé à ses côtés, RKM a peu été trouvé lors de la première demi-heure. Finalement, la sortie de l’ancien Monégasque a libéré Kolo Muani. Bien plus sollicité, le joueur passé par le FC Nantes en a profité pour débloquer son compteur avec le PSG en se montrant opportuniste suite à une frappe puissante de Hakimi (2-0, 37e). Intéressant dans la profondeur et bon dans la conservation du ballon dos au but, la recrue estivale parisienne a facilité le jeu des siens et a également offert un caviar suite à une action individuelle sensationnelle. Un match référence pour le natif de Bondy qui vient, sûrement, de lancer officiellement son aventure parisienne ce soir. Et force est de constater qu’il a bien choisi son jour pour se mettre le public parisien dans la poche.

- Mbappé (non-noté) : malheureusement pour les supporters parisiens présents au Parc des Princes ce dimanche, Kylian Mbappé n’a pas fait long feu. Légérement touché par Leonardo Balerdi (8e), le Bondynois a vu sa cheville gauche tourner. Un terrible coup dur pour le champion du monde qui, même en ayant tenté de continuer pendant plusieurs minutes, a finalement cédé sa place à Goncalo Ramos (7, 30e). Intéressant lors de son entrée en jeu en C1 mercredi, le buteur portugais a encore été bon ce soir. Alors qu’il n’a pas pu se mettre en évidence lors du premier acte, l’ancien de Benfica s’est offert son premier but dans la capitale dès le retour des vestiaires d’une belle tête piquée (3-0, 47e). Intéressant dans sa capacité à jouer avec ses partenaires, l’international portugais a été récompensé de son excellente entrée avec un doublé en toute fin de rencontre.

OM

- Lopez (4,5) : plombé par la faute de Balerdi, le gardien de l’OM est battu sur le splendide coup-franc d’Hakimi (1-0, 8e). Par la suite, l’Espagnol n’a pas eu besoin de s’employer avant cette frappe d’Hakimi sur son poteau. Malheureux, le dernier rempart ne peut que s’avouer vaincu face à Kolo Muani qui traînait par là pour marquer dans le but vide (2-0, 37e). Après la pause, il concède un nouveau but sur une tête piquée de Ramos (3-0, 47e). Pas aidé par sa défense, il ne peut empêcher l’attaquant portugais de s’offrir un doublé et d’alourdir le score (4-0, 89e).

- Clauss (5,5) : dans un rôle de piston, l’ancien Lensois a été intéressant dans ses projections et sa qualité de centre aurait pu permettre aux siens de revenir au score, à l’image de son déboulé côté droit pour trouver la tête de Vitinha qui touche la transversale de Donnarumma (12e). Défensivement, le Marseillais était en difficulté dès que Barcola accélérait sur le côté gauche. La qualité de dribble de l’ancien Lyonnais a donné le tournis à l’international français. Remplacé par Nadir (84e).

- Mbemba (4) : après avoir livré une copie décevante face à l’Ajax Amsterdam, le défenseur marseillais avait à cœur de se racheter. Mais malmené par les attaquants parisiens, le Congolais n’a pas toujours dégagé une grande sérénité. Dans les transmissions, l’ancien joueur de Porto n’a pas trouvé le juste milieu, alternant les relances audacieuses et les prises de risques inadaptées. Malgré une belle présence dans les airs lors du premier acte, il est devancé par Gonçalo Ramos qui plonge pour tromper Lopez. Par la suite, il s’est repris pour limiter les dégâts, n’hésitant pas à mettre son corps en opposition pour repousser les assauts franciliens (59e). Sa prestation reste néanmoins insuffisante.

- Gigot (4,5) : à nouveau associé à Mbemba en défense centrale, l’ancien joueur du Spartak Moscou a été plus vigilant dans cette charnière. Face aux multiples assauts parisiens, le défenseur marseillais a remporté la majorité de ses duels aériens et à limiter la casse en musclant ses interventions au fil du match. Mais à l’image du reste de sa défense, il a pris l’eau en seconde période…

- Belardi (4,5) : le défenseur argentin a démarré la rencontre du mauvais pied, contre son gré. Dans son premier face-à-face avec Mbappé, il tombe dans le piège du Parisien et provoque le coup franc menant à l’ouverture du score francilienne (1-0, 8e). Derrière, l’Argentin a rectifié le tir en contrant plusieurs offensives adverses. Opposé principalement à Kolo Muani, l’ancien joueur de Dortmund s’est distingué par son jeu de corps pour écarter l’attaquant parisien sans provoquer la faute. Au retour des vestiaires, il a été beaucoup moins tranchant dans ses interventions. Sur les offensives rapides parisiennes, il a été souvent dépassé dans les duels. Remplacé par Meïté (84e), dépassé sur le contre parisien qui mène au doublé de Ramos…

- Renan Lodi (3) : dans une défense à 5, l’ex-défenseur des Colchoneros a débuté au poste de latéral gauche. Confronté à Hakimi, auteur d’une prestation XXL, ainsi qu’à Dembélé, la tâche était quasi injouable pour le Brésilien. En effet, il a éprouvé d’énormes difficultés à contenir les déboulés des deux Parisiens. Sur le troisième but parisien au retour des vestiaires, il est complétement dépassé par Dembélé. Dans un rôle de piston en phase offensive, son rendement n’a pas eu l’effet escompté tant il a eu peu de ballons à négocier. Une soirée très compliquée pour lui…

- Veretout (3,5) : de retour dans le onze de départ en l’absence de Kondogbia, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille était associé à Rongier dans l’entrejeu. Mais comme son coéquipier, l’ancien joueur de l’AS Rome a livré une prestation moyenne. Sur le plan offensif, l’international français a forcé son jeu et a raté de nombreuses passes. À l’instar de son partenaire, il a réussi trop peu de décalages pour tenter d’inverser la tendance au milieu de terrain face à des Parisiens tout en maîtrise. Pour couronner le tout, il est totalement pris de vitesse par Kolo Muani sur le contre qui mène au quatrième but parisien…

- Rongier (3) : en grande difficulté depuis le début de saison, l’ancien Nantais a encore une fois subi la loi des milieux parisiens. En souffrance compte tenu du pressing haut imposé par les Parisiens, le milieu de terrain de l’OM n’a pas semblé être à son aise et a perdu l’ensemble de ses duels. Sur le plan technique, le Français a été trop imprécis avec plusieurs transmissions ratées. Son repli défensif a souvent été hasardeux et son placement laissait à désirer. Sur le second but parisien, il laisse trop d’espace à Hakimi qui a tout le loisir de tirer. En outre, il va devoir rapidement se ressaisir s’il souhaite conserver sa place de titulaire…

- Ounahi (3) : habitué à donner le tempo dans ce compartiment de jeu, le milieu offensif marseillais a été dépossédé du ballon et n’a jamais eu l’occasion de se mettre en évidence. Malgré sa qualité technique et sa capacité à ressortir les ballons en dribblant, le Marocain a rarement été trouvé dans les pieds par ses partenaires. Inoffensif, il est victime du changement tactique de son entraîneur en seconde période, remplacé par Harit à la mi-temps (4). Le Marocain a été intéressant dans les petits espaces pour combiner avec Jonathan Clauss lors des remontées de balle phocéennes.

- Vitinha (4) : remplaçant face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, l’ancien joueur de Braga a été choisi pour animer la pointe de l’attaque aux côtés d’Aubameyang. Malgré une nette domination dans le jeu, le Portugais a su se montrer dangereux en première période même si la réussite lui a fait défaut (2 tentatives, 0 tirs cadrés). Sur sa première occasion, il se heurte à Marquinhos qui le contre. Puis sur sa deuxième tentative, la plus franche des Phocéens lors du premier acte, il est idéalement servi dans les airs par Clauss mais sa tête frappe la transversale de Donnarumma (22e). Cependant, il n’a que trop rarement décroché pour servir de point de fixation à ses coéquipiers. Remplacé à la mi-temps par Ndiaye (3). Comme trop souvent depuis le début de saison, l’ancien joueur de Sheffield a été beaucoup trop discret et peu inspiré offensivement pour espérer faire la différence.

- Aubameyang (4) : auteur d’un doublé salvateur qui a permis à l’Olympique de Marseille d’arracher le match nul face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa jeudi dernier, le Gabonais était associé à Vitinha sur le front de l’attaque olympienne. Mais face à un adversaire tenace et maître de la possession, l’avant-centre marseillais n’a pas été servi dans de bonnes conditions par ses partenaires. Les rares fois où il a tenté de prendre la profondeur, il s’est heurté à une défense parisienne vigilante et bien regroupée. L’ancien joueur de Chelsea a dû attendre la seconde mi-temps pour décocher sa première frappe, cependant trop croisée pour inquiéter Donnarumma (51e). Peu en réussite, il a toutefois fait preuve d’un bon sens du dévouement pour récupérer quelques ballons dans sa moitié de terrain. Remplacé par Correa (74e), fantomatique.