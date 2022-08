Pronostics PSG - Montpellier, cotes et compos probables

Déjà leader du championnat après la première journée et une victoire éclatante à Clermont, le PSG va lancer sa saison au Parc des Princes avec la réception de Montpellier samedi soir à 21 heures. L'occasion de confirmer à domicile les promesses de beau jeu et d'intensité aperçues jusque-là. D'autant que Christophe Galtier pourra compter sur la présence de Kylian Mbappé, remis de sa blessure aux adducteurs. La tâche s'annonce ardue pour Montpellier et son leader Téji Savanier, double buteur la semaine passée face à Troyes.

La suite après cette publicité

Pronostic PSG - Montpellier : les 3 meilleurs paris à tenter sur Parions Sport

Pronostic 1 : le PSG gagne 4-0 : cote de 7,60

Pronostic 2 : doublé de Kylian Mbappé : cote de 2,25

Pronostic 3 : le PSG ne prend pas de but : cote de 1,65

Le gros prono : victoire 4-0 du PSG (cote à 7,60) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

4-0 face à Nantes lors du Trophée des Champions, 5-0 à Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Le PSG empile les buts en ce début de saison 2022-2023. Il n'y a pas de raison que cela change, surtout pour la grande première à domicile. Devant les supporters du Parc des Princes qui attendront du spectacle, le PSG pourra s'appuyer sur son trio offensif reconstitué puisque Mbappé sera enfin présent pour débuter la rencontre. Désolé pour Montpellier, mais on voit bien un 4-0 net et sans bavure, dans la continuité des premières rencontres.

Le prono buteur : Kylian Mbappé marque deux buts ou plus (cote à 2,25) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

On vient de vous le rappeler, Kylian Mbappé est de retour. Suspendu pour le Trophée des Champions et ménagé la semaine passée face à Clermont en raison d'une douleur aux adducteurs, l'attaquant français bout d'impatience. Il a vu ses partenaires s'éclater lors de deux dernières rencontres et il va clairement vouloir participer à la fête. Pour sa première sortie, accompagné de Messi et Neymar, il aura coeur à montrer qu'il est au centre du projet parisien et que le buteur maison, c'est bien lui. Doublé minimum pour Kylian, c'est écrit !

Le prono easy : le PSG ne prend pas de but (cote à 1,65) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

On se focalise sur les buts inscrits par le PSG depuis le début de la saison. Mais les scores n'indiquent pas que cela. Il y a aussi le 0 qui est très évocateur. Le PSG n'a pas encore pris de but et c'est l'un des objectifs principaux de Christophe Galtier cette saison : rendre la défense parisienne à nouveau solide. Pour cela, il peut s'appuyer sur un Sergio Ramos enfin en forme physiquement et un entrejeu densifié avec le 3-4-1-2. Il sera dur pour Montpellier de trouver la faille malgré son petit génie Téji Savanier.

Les compos probables de ce PSG-Montpellier

La composition probable du PSG signée Christophe Galtier :

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, N. Mendes - Messi -Neymar, Mbappé

La composition probable de Montpellier signée Olivier Dall'Oglio :

Omlin - Tchato, Sacko, Cozza, Sainte-Luce - Chotard, Ferri - Khazri, Savanier, Maouassa - Wahi