Droits TV : premier gros couac pour la LFP !

La Ligue de Football Professionnel ambitionnait d’atteindre le milliard d’euros de droits TV pour la période 2024-2029, avant de revoir son chiffre à 825 M€. L’appel d’offres avait lieu ce mardi mais, déjà, c’est l’heure du premier échec. Malgré des propositions de la part de plusieurs diffuseurs, aucune n’a convenu aux yeux des patrons du football professionnel français. Il va donc falloir passer à la seconde étape, celle des discussions de gré à gré.

«Après avoir reçu plusieurs offres qualitatives et dispositifs de garantie financière sur l’ensemble des lots 1 à 5, LFP Media indique qu’aucun des cinq lots n’a été attribué ce jour, conformément aux dispositions de l’appel à candidatures Ligue 1. En conséquence, LFP Media poursuit son processus de commercialisation des droits de la Ligue 1 et reporte par ailleurs son appel à candidatures Ligue 2», écrit la LFP dans son communiqué ce mardi.

La LFP va devoir négocier en direct avec les diffuseurs intéressés

Le coup est rude. Les mises à prix des différents lots, 530 M€ pour le premium (diffusion des deux meilleures affiches par journée et 4e choix en co-diffusion), et 270 M€ pour le lot dit volume (les autres rencontres par journée) n’ont pas trouvé preneur. Il va donc falloir attendre pour connaître l’identité du ou des futurs diffuseurs de la Ligue 1. La LFP se prépare à des négociations compliquées et même risquées avec les diffuseurs intéressés. Elle partira forcément en position de faiblesse.

Il s’agit là de trouver un accord en direct, même avec d’éventuels diffuseurs, qui n’ont pourtant pas postulé lors de l’appel d’offres. On pense bien sûr à Canal +, qui a donc l’opportunité de revenir dans le jeu malgré son conflit ouvert avec la Ligue. Les prochains jours donneront une première tendance. D’ici là, la consultation pour les droits internationaux (2 novembre) sera tombée, tandis que l’appel d’offres pour la Ligue 2 (initialement les 19 et 20 octobre) a été reporté à plus tard.