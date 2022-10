Ça s'agite autour de Kapit Djoco

Héros du FC Versailles en Coupe de France la saison passée en inscrivant le but victorieux face à Toulouse, permettant ainsi à son club d'accéder pour la première fois aux quarts de finale de la compétition, Kapit Djoco (27 ans) est l'une des révélations cette année en National. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 8 matchs de championnat, l'attaquant franco-sénégalais attise les convoitises. Selon nos informations, des clubs de Ligue 2 et Ligue 1 commencent à songer très sérieusement à le récupérer cet hiver.

Avec ses 1m88 pour 82 kg, la puissance est indéniablement une de ses qualités. Il a déjà éprouvé cet atout lors des ces dernières saisons. 3ème en championnat, le FC Versailles, auteur d'un recrutement ambitieux, pourrait donc perdre l'un de ses éléments les plus talentueux dans les prochaines semaines.