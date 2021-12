Kylian Mbappé déclare sa flamme au PSG et à l'équipe de France

Vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France en inscrivant le but décisif contre l'Espagne (2-1) et auteur d'un début de saison étincelant avec le PSG (15 buts et 15 passes décisives en 24 matches, toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé (23 ans) a réalisé une première partie de saison en fanfare.

Lauréat du meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards ce lundi, l'international français a avoué être très satisfait de son début de saison et être heureux avec le Paris Saint-Germain et les Bleus. «Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club».