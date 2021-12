FIFA : les supporters favorables à une Coupe du monde tous les deux ans

Dans une enquête publiée par la FIFA vendredi soir, un sondage impliquant plus de 100.000 participants de 140 pays affirme que près de 64% des amateurs de football seraient favorables à une Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, au lieu du délai de quatre années existant depuis le début de la compétition en 1930.

La suite après cette publicité

Néanmoins, l'approbation de ce raccourcissement est majoritaire dans tous les continents sauf en Europe (48%). De plus, seulement 33% des supporters questionnés y sont favorables, contre 42% de contre. Tout comme en Allemagne (27% pour, 50% contre) et plus prononcé en Angleterre (15% pour, 53% contre).