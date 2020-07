FC Barcelone : le Borussia Dortmund se frotte les mains avec l'avenir d'Ousmane Dembélé

Où jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Le contexte financier actuel, couplé aux prestations assez moyennes du joueur et à ses pépins physiques, rendent un transfert difficilement envisageable. Mais si cela ne tenait qu'au FC Barcelone, l'international tricolore serait vendu contre un joli chèque pour remplir les comptes et pouvoir s'attaquer à d'autres opérations.

Et voilà que Bild dévoile des informations intéressantes sur l'ancien ailier du Borussia Dortmund. On apprend notamment que sur les différents bonus (40 millions au total) qui avaient été inclus dans son transfert au Barça, seuls 20 ont été payés pour l'instant, en plus des 105 millions d'euros fixes. Mais du côté de la Ruhr, on s'attend à recevoir un joli chèque.

Le Borussia Dortmund va toucher l'intégralité de la somme prévue

Et selon la publication germanique, les 20 millions d'euros restants atterriront immédiatement dans les caisses des Jaune et Noir lors du prochain transfert du joueur. C'est-à-dire que si le FC Barcelone venait à vendre Ousmane Dembélé pour 50 millions d'euros - un prix qui revient souvent dernièrement - les Catalans n'empocheraient en réalité que 30 millions d'euros.

Une belle opération financière pour le Borussia Dortmund, qui risque en plus de toucher un énorme pactole en vendant Jadon Sancho, convoité par Manchester United. Cependant, les dirigeants du club de la Ruhr espèrent que Dembélé filera du côté des Red Devils, ce qui permettrait a priori de conserver l'Anglais une saison supplémentaire. Du côté de Dortmund, on a donc de quoi avoir le sourire...