L1 : Lorient met fin à la bonne série du Stade Rennais

Derby breton bien sympathique pour continuer cette 24e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais, sur une dynamique très positive depuis l’arrivée de Julien Stéphan sur le banc, accueillait les voisins de Lorient, dans une situation bien moins joyeuse… Les Merlus étaient ainsi seizièmes au coup d’envoi, et avaient ainsi l’occasion de quitter la zone rouge en cas de succès suite aux mauvais résultats de Nantes, du Havre et du MHSC. C’est chose faite avec ce succès 2-1.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 40 24 6 11 7 6 23 17 6 Marseille 36 24 12 9 9 6 38 26 7 Lens 36 23 6 10 6 7 30 24 8 Rennes 35 24 7 9 8 7 36 29 9 Reims 34 24 -2 10 4 10 30 32 Voir le classement complet

Si le Stade Rennais a dominé une bonne partie de la première période, et qu’il a aussi démarré la deuxième en contrôlant les débats. C’est Mohamed Bamba, sur une transition rapide, qui a fait la différence. Après une première parade de Mandanda sur sa frappe, puis un deuxième arrêt sur Ponceau, Bamba était bien placé et n’avait qu’à pousser le cuir au fond des filets (0-1, 59e). Les Rennais ont continué de pousser, mais n’ont pas réussi à renverser la vapeur, et c’est même Lorient qui a inscrit le deuxième but de la partie, oeuvre de Kroupi à la 90e minute. Le deuxième de ce derby mais pas le dernier, puisque Rennes a tout de même réduit l’écart dans le temps additionnel, via Amine Gouiri. Gros coup d’arrêt pour les Armoricains, qui perdent l’occasion de se hisser à la sixième marche du classement. De son côté, Lorient prend de l’air et grimpe jusqu’à la treiième place.