Real Madrid : Ancelotti a des doutes à cause de Mbappé et Vinicius Jr

Avec sept victoires et trois nuls en dix journées de Liga, le Real Madrid a plutôt bien lancé sa saison. Sur le plan statistique, Kylian Mbappé réalise lui des débuts plus qu’honnêtes, avec 6 buts et 1 passe décisive en 9 rencontres de championnat. Le Français et Vinicius Jr sont d’ailleurs impliqués, via un but ou une passe décisive, sur 18 des 26 buts marqués par les Merengues toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Mais malgré tout, Carlo Ancelotti a encore des doutes comme l’indique Relevo. Pas sur le talent des deux hommes, mais parce qu’il ne trouve pas de solution pour éviter une dépendance aux deux hommes, ni de formule pour permettre aux autres joueurs de briller. Le média cite notamment le cas de Jude Bellingham, qui affiche une ligne de stats assez maigre par rapport à la saison dernière. Ancelotti va donc devoir se creuser les méninges…