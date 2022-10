PSG : Achraf Hakimi en avait marre de Di Maria et Paredes

Titulaire indiscutable cette saison sous la houlette de Christophe Galtier, Achraf Hakimi joue dans rôle de piston droit qui semble évidemment le ravir. Le Marocain de 23 ans peut coller sa ligne, contribuer offensivement en prenant la profondeur et faire parler parler sa vitesse. Il est beaucoup plus libre que la saison dernière. Une résurrection pour Achraf Hakimi qui évoluait dans une défense à quatre la saison dernière et qui était un peu mis de côté dans le jeu par ses coéquipiers, notamment Angel Di Maria, qui ne combinait pas souvent, ce qui l'agaçait grandement.

On apprend également par L'Equipe que l'ambiance n'était pas folichonne avec les sud-américains de temps en temps, Leandro Paredes en l'occurrence, avec qui il y a avait eu un accrochage à l'entraînement. Les deux derniers cités ne sont plus dans l'effectif parisien, de quoi enlever deux épines du pied au numéro 2 du PSG.