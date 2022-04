Maroc : Vahid Halilhodzic en remet une couche sur Ziyech et Mazraoui

Dans un entretien accordé à Dnevnik Nova TV, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a encore une fois taclé le milieu offensif de Chelsea Hakim Ziyech et le latéral de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui, tous deux écartés de la sélection depuis plus d'un an. Le coach des Lions de l'Atlas n'a pas hésité à écarter tout retour d'un joueur qui ne s'impliquerait pas à 100% durant les rassemblements.

«Le joueur qui refuse de s'entraîner, qui refuse de jouer, simule des blessures, c'est une histoire finie pour moi. L'équipe nationale est quelque chose de sacré. Elle n'appartient pas aux joueurs mais à toute la nation et quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est une histoire terminée…», a-t-il lâché à la télévision croate. Le message est plus que clair.