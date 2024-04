Séville : le malaise Sergio Ramos enfle sérieusement

Entre Sergio Ramos et Séville, l’amour et le respect ont toujours été là. Et ils le seront toujours. Passé par le Camas CF, dans la banlieue de Séville, le défenseur a ensuite été repéré par le Séville FC en 1996. Il y a fait presque toute sa formation avant de faire ses débuts chez les professionnels lors de la saison 2003-04 et de s’y installer. Mais il a rapidement été remarqué par le Real Madrid qui a obtenu sa signature en 2005. Après de longues années avec les Merengues, il a rejoint le PSG en 2021 avant de s’en aller libre l’été dernier. Approché par plusieurs écuries, notamment en MLS et en Saudi Pro League, SR4 avait patienté longtemps avant de trancher.

Le choix du cœur l’été dernier

Et il a fait le choix du cœur plutôt que celui de l’argent. Dix-huit ans après son départ, il est rentré à la maison. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu puisqu’il a été au centre de certaines polémiques liées à l’arbitrage ou encore aux mauvais résultats des Andalous. Malgré tout, Sergio Ramos a su apporter son expérience du très haut niveau, son caractère et ses qualités. L’Espagnol, qui n’a raté que 3 rencontres en raison d’une blessure, a participé à 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, toutes dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 7 buts et de délivrer 1 passe décisive.

Mais en ce mois d’avril, le joueur de 38 ans arrive à un tournant. La semaine dernière, Relevo a expliqué que son entourage sonde déjà le marché en vue du mercato d’été. Toutefois, le média ibérique a précisé que la priorité du joueur était de rester à Séville. Trois jours plus tard, Estadio Deportivo a donné des nouvelles bien différentes. La publication espagnole a précisé qu’il était plutôt proche d’un départ durant l’été. En effet, il va recevoir des propositions supérieures, lui qui veut signer un dernier gros contrat. L’Arabie saoudite, la MLS et la Süper Lig turque sont les trois destinations qui se démarquent à ses yeux.

SR4 veut un dernier gros contrat

D’autant que Séville a quelques soucis financiers. Ce lundi, Estadio Deportivo fait de nouvelles révélations sur le sujet. A son retour l’été dernier, SR4 a consenti à de gros efforts financiers. En effet, il a accepté de toucher le salaire réservé aux nouveaux joueurs et donc moins élevé, soit un million d’euros net. Malgré son CV, il figure parmi le deuxième échelon salarial de l’équipe. Un geste apprécié par ses dirigeants. Mais à présent, le défenseur et son frère et agent, René Ramos, réclament un peu plus d’argent. Cela va être l’un des points importants de ce dossier.

Le clan SR4 et les dirigeants andalous ne se sont pas encore réunis. Ils le feront certainement d’ici la fin de la saison, puisque le joueur veut être rapidement fixé et ne veut pas revivre un mercato long et éprouvant pour sa famille comme pour lui. Mais trouver un accord avec Séville ne sera pas chose aisée. En proie à des problèmes financiers, le club ibérique devra dégraisser et vendre une douzaine de joueurs cet été pour renflouer ses caisses. Cela risque de prendre du temps et de se décanter à la fin du mercato. Il faudra donc faire patienter Sergio Ramos, qui ne le souhaite pas.

Il a déjà des touches ailleurs

ED ajoute que Séville, conscient des qualités du joueur et de ses efforts, lui proposera au mieux de doubler son salaire. Mais cela risque de ne pas être suffisant. En plus d’un dégraissage XXL et incertain, les Andalous devront aussi lui proposer un projet ambitieux et intéressant. Ce qui n’a pas été le cas cette saison (14e de Liga, ndlr). Il ne veut pas revivre une saison où son club lutte pour éviter la descente. De plus, SR4, qui est le deuxième joueur le plus utilisé de son équipe, se sent bien et estime avoir le niveau pour jouer au plus haut niveau en Espagne…ou ailleurs.

En effet, Séville doit composer avec la concurrence et des offres importantes venues de l’étranger. La Turquie, l’Arabie Saoudite, le Brésil, la Grèce et la MLS (Inter Miami, LA Galaxy) sont tous déjà présents. Des portes de sortie très intéressantes pour le footballeur né en 86. D’autant que le discours de Séville, qui ne peut pas le rassurer concernant son avenir et les ambitions du club pour l’année prochaine, a de quoi l’inquiéter. L’aventure de Sergio Ramos en Andalousie prend une tournure totalement inattendue.