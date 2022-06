Mercato PSG : Mauro Icardi tape du poing sur la table

La suite après cette publicité

«Mais où est passé Icardi ? Vie de rêve, carrière en danger.» Ce lundi, La Gazzetta dello Sport cherche à avoir des nouvelles de Mauro Icardi (29 ans). Le buteur argentin fait davantage parler de lui pour son safari au Rwanda avec sa femme Wanda Nara que pour ses performances sous le maillot du Paris SG cette saison. Comme en 2020/21, le natif de Rosario a été transparent durant cet exercice.

Outre ses statistiques (5 réalisations seulement en 30 apparitions toutes compétitions confondues), l'attaquant a souvent affiché un visage décevant, rarement à son meilleur niveau physiquement, très souvent pris au piège du hors-jeu et comme triste et isolé sur le terrain. Pour toutes ces raisons, entre autres, le club de la capitale l'a placé sur la liste des transferts pour cet été.

Aucun cadeau

Seulement, il ne sera pas facile pour les pensionnaires du Parc des Princes de s'en défaire. Le quotidien sportif italien explique dans un premier temps que l'ancien de l'Inter demande à tous les courtisans (la Juventus en janvier notamment) qui se manifestent le même salaire que celui qu'il perçoit dans la Ville lumière, à savoir près de 10 M€ annuels. Un montant qui, au vu de ses derniers mois de compétition, en refroidit plus d'un.

Alors, pour s'en débarrasser, les Rouge-et-Bleu pourraient être tentés de résilier le bail de l'international albiceleste (8 sélections, 1 but). Oui mais voilà, si tel était le cas, La Gazzetta assure que son clan et lui réclameraient ses deux dernières années de contrat (juin 2024), soit 20 M€, pour accepter. Des informations qui ont fait sortir l'intéressé de son silence, s'en prenant directement à l'auteur du papier.

Démenti lapidaire

«Je suis en Afrique Alessandro, l’année prochaine, je te laisse organiser mes vacances si tu veux, a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre. Carrière en danger ? J’ai encore deux ans de contrat. Cela ne ressemble pas trop à ce que tu fais comprendre avec les merdes que tu écris. À 29 ans, ne t’inquiète pas, avec mes presque 200 buts en carrière, tout le monde me connaît assez bien», a-t-il envoyé avant de sceller son avenir.

«Et ensuite, c’est moi qui décide de rester et de me mettre à disposition du club.» Et de conclure. «Merci mille fois, bons baisers d’Afrique, avec les gorilles, les lions et tous mes autres amis qui ont plus de respect qu’un journaliste comme toi. À bientôt.» S'il comptait bel et bien le pousser vers la sortie, le PSG risque d'avoir bien du mal à parvenir à ses fins dans le dossier Mauro Icardi...