Orléans-PSG : l’émotion de Senny Mayulu après son premier but

Vainqueur sur la pelouse de l’US Orléans (1-4), le Paris Saint-Germain a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Porté par un doublé de Kylian Mbappé, le club de la capitale a aussi pu compter sur un but de Gonçalo Ramos et du titi Senny Mayulu. Le milieu de terrain, entré en jeu à la 80e minute de jeu à la place de Fabian Ruiz, a inscrit son premier but sous les couleurs franciliennes. Après la rencontre, le jeune joueur de 17 ans a exprimé sa satisfaction au micro de PSG TV.

«Je suis très content d’être rentré dans ce match. Je suis très content et très fier. L’année commence assez bien. J’espère que ça continuera comme ça et je vais tout faire pour travailler et continuer à faire quelques entrées comme ça», a déclaré Mayulu, avant d’être plébiscité par son entraîneur, Luis Enrique. «On connaît les qualités de Mayulu, il peut jouer des deux pieds, sur un côté ou dans l’axe. On n’est pas seulement une équipe qui fait des transferts, mais on peut aussi s’appuyer sur les jeunes du centre. Il y a Warren (Zaïre-Emery), Senny (Mayulu), Ethan (Mbappé), (Yoram) Zague et plein d’autres ». Un début d’année 2024 florissant pour lui.