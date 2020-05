Le constat dévastateur de Bernard Caïazzo pour la Ligue 1

C'est officiel : les quatre grands championnats européens reprendront et termineront leur saison. Pour la Bundesliga, c'est même déjà le cas depuis plusieurs semaines. Et forcément, en France, certains ont l'impression d'être le dindon de la farce, et accusent le gouvernement d'avoir pris une décision un peu trop précipitée. Jean-Michel Aulas semble désormais voir de plus en plus de partisans se rallier à sa cause, encore plus suite aux récentes sorties médiatiques de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, qui faisait comprendre que la reprise du football était loin d'être prioritaire. Dans un entretien accordé à Eurosport, le président de l'ASSE et du syndicat Première Ligue Bernard Caïazzo a dressé un bilan effrayant pour les écuries françaises.

« J'ai toujours été favorable à ce que tous les championnats continuent et se terminent pour des raisons évidentes de mercato et pour que leur économie ne souffre pas comme la nôtre. Nous, il ne faut pas se tromper : nous avons été obligés d'arrêter et de clore notre championnat sur injonction gouvernementale. Nous n'avons pas eu le choix. Croyez-moi, cela ne nous a pas ravi car 25% de notre économie est par terre mais on a obéi aux ordres en bon citoyen. A l'époque, nous pensions que tous les championnats allaient suivre mais en voyant que tout reprend, j'avoue que les clubs français l'ont de plus en plus mauvaise. On se demande aujourd'hui pourquoi on nous a demandé d'arrêter notre championnat », a d'abord lancé le dirigeant stéphanois.

« On chiffre la perte à 600 millions d'euros pour le foot français. En termes de compétitivité européenne, j'espère que ce ne sera pas fatal mais le gouvernement nous a tiré une balle dans le pied. On a un handicap évident par rapport à nos voisins. [...] Les clubs en difficulté sont ceux qui devaient vendre des joueurs avant fin juin. Voilà un autre problème : les clubs français avaient 200 millions d'euros de ventes à faire avant fin juin mais les autres championnats n'ouvriront pas leur marché avant juillet. On fait comment ? », s'est-il ensuite interrogé.

Alors que les clubs français étaient déjà en retard par rapport à leurs homologues européens, et que certains faisaient face à un déficit structurel conséquent à l'image de l'OM, cette non-reprise du football pourrait donc créer de véritables dégâts. Encore plus pour les clubs dépendant du trading de joueurs, qui ne pourront pas vendre leurs joueurs avant que le mercato s'ouvre à l'étranger. Les prochains mois risquent donc d'être très compliqués pour les clubs de Ligue 1...