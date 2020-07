PSG : Jesé continue de s'entraîner seul...

La suite après cette publicité

Acheté par le Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2016, Jesé Rodriguez (27 ans) avait coûté la bagatelle de 25 M€ au club de la capitale. Depuis, l’ancien attaquant du Real Madrid ne peut plus se défaire de l’étiquette de folie monumentale qui lui colle à la peau. Prêté successivement à Las Palmas, Stoke City, Betis et au Sporting Portugal, Jesé n’a jamais su convaincre ces clubs de le recruter définitivement.

Au SCP, il a même disparu des radars depuis le 27 janvier dernier. Lié au PSG jusqu’en 2021, Jesé reste un boulet pour les Rouge-et-Bleu. Samedi dernier, L’Equipe indiquait d’ailleurs qu’il coûtait environ 15 M€ par an au club (salaire chargé et amortissement). Une situation que tente de résoudre Leonardo. Mais pendant ce temps-là, et alors que l’ensemble du groupe professionnel a repris le chemin de l’entraînement au camp des Loges, Jesé continue de poster des vidéos de ses entraînements en solitaire… loin de ses coéquipiers.