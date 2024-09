La banderole assassine des supporters nantais envers Labrune et la LFP !

Alors que Nantes recevait Reims (1-2), ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de Championnat, les tribunes de la Beaujoire ont à leur tour exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la situation à la LFP. «La mafia Labrune va tuer le foot français», ont ainsi écrit les membres de la Brigade Loire sur une banderole. «Programmer deux matchs de Ligue 1 le vendredi en pleine contestation… DAZN : soit vous êtes cons, soit vous le faites exprès. Sûrement les deux», ont également commenté les supporters nantais sur une autre banderole.

Cette hostilité intervient seulement quelques jours après la réélection de Vincent Labrune en tant que de président de la Ligue de football professionnel. Vivement critiqué par de nombreux acteurs du sport français, Labrune avait tout de même reçu le soutien de nombreux présidents de club, dont celui des Canaris, Waldemar Kita. De son côté, le coach du club, Antoine Kombouaré, avait, lui aussi, pris position dans cette affaire. «Les présidents ont décidé de faire de nouveau confiance à Vincent Labrune. Ils sont mieux placés que moi et vous pour savoir ce que ce garçon va apporter au football français. Par contre, il ne faut plus qu’ils se plaignent », avait-il commenté. «Il ne faut plus pleurer sur le fait qu’on n’a plus d’argent aujourd’hui et que les clubs sont en difficulté.» Ambiance…