OL : la grosse déception de Bradley Barcola

L’OL a peut-être définitivement dit adieu à l’Europe, ce dimanche. Face à Lorient, les Gones, dixièmes, avaient l’occasion de doubler un adversaire direct, mais n’ont pu ouvrir le score et ont concédé le match nul (0-0). Bradley Barcola, qui a loupé deux grosses occasions dans cette partie, a fait part de toute sa frustration après la rencontre, où l’OL a nettement dominé son adversaire.

La suite après cette publicité

«On fait un bon match, on a beaucoup d’occasions, c’est dommage. Il fallait être plus tranchant dans le dernier geste. Tous les joueurs ont beaucoup couru, on ne marque pas. C’est dur de garder le moral, on n’avance pas, c’est difficile, a-t-il avoué au micro de Canal +, en pensant à une victoire en Coupe de France. On va tout faire pour gagner la Coupe, mais franchement, je ne sais pas quoi vous dire. C’est dommage.» L’OL se déplacera à Nantes pour une place en finale, le 5 avril prochain.

À lire

Ligue 1 : l’OL concède le nul contre Lorient