Ligue 1 : l’OL concède le nul contre Lorient

Il fallait enchaîner. Malgré un faux pas contre Auxerre (2-1), l’OL se redresse enfin et a enchaîné une victoire contre Angers (3-1), puis une qualification en demi-finale de Coupe de France. Laurent Blanc et ses hommes devaient alors assurer un nouveau succès contre Lorient, devant son public, pour croire à une possible place européenne. Les Merlus, 9e, qui ne comptent qu’un point de plus que l’OL, espéraient compter sur les absences de Lacazette, Jeffinho, Gusto et Lopes pour mettre une distance à son adversaire direct.

La suite après cette publicité

Mieux en jambes depuis quelques semaines, l’OL s’est montré convaincant dans le jeu et poussait alors pour rapidement ouvrir le score. Bien servi par Cherki, Barcola se présentait devant Mannone, mais perdait son face-à-face (20e). Quelques minutes plus tard, le portier breton dégoutait ensuite Cherki (42e). Il y avait du mieux, mais la finition manquait pour les Gones et cela donnait de l’espoir au FC Lorient, qui s’est montré dangereux au fil de la partie.

À lire

OL : la grosse déception de Bradley Barcola

Vito Mannone impérial

Il ne fallait plus grand-chose pour que l’Olympique Lyonnais ouvre le score ce dimanche, mais Vito Mannone a sorti une sacrée performance. Déjà décisif en première mi-temps, il a réalisé une parade décisive devant Caqueret (48e), avant un superbe réflexe devant Tolisso (50e). Toujours plus dangereux, l’OL s’offrait une nouvelle occasion après un très bon travail de Cherki, mais Barcola loupait complètement le cadre (52e). Le temps s’écoulait et le public du Groupama Stadium craignait une mauvaise surprise lorientaise, à l’image d’une frappe de Cathline, sur une contre-attaque, passée proche du poteau gauche de Riou (51e).

La suite après cette publicité

La dernière demi-heure s’emballait et Laurent Blanc se montrait fatigué par les occasions manquées par ses attaquants. Au terme d’un bon mouvement, Cherki pénétrait dans la surface et se retrouvait seul devant Mannone… mais manquait le cadre (74e). L’OL n’a pas arrêté de tenter de percer les filets bretons, mais finalement la défense de fer des Merlus a tenu jusqu’au bout. Avec ce match nul, Lorientais et Lyonnais prennent une très mauvaise option dans la course à l’Europe. Les Lyonnais peuvent avoir des regrets.