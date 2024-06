La père de Florian Wirtz dévoile le futur club de son fils

Actuellement avec la Mannschaft pour disputer l’Euro, Florian Wirtz est l’un des joueurs les plus en vue depuis un an. Le milieu offensif de 21 ans sort d’une grande saison avec le Bayer Leverkusen, club avec lequel il a remporté ses premiers trophées. Après une telle saison, l’Allemand est l’objet de toutes les convoitises. Liverpool et le Real Madrid sont évoqués parmi les possibles destinations pour la suite de sa carrière. Son père s’est exprimé sur les possibilités d’un départ.

« Florian a un contrat à Leverkusen et il attend avec impatience l’année prochaine au Bayer, où il pourra jouer pour la première fois la Ligue des champions avec Leverkusen. Tels sont les faits. Maintenant, l’attention se porte sur les Championnats d’Europe. Après cela, il y a beaucoup à faire avec le club la saison prochaine, donc il n’y a pas lieu de spéculer. Il n’y a vraiment rien à dire de plus », a-t-il affirmé à X. Xabi Alonso pourra de nouveau compter sur son meilleur joueur offensif pour confirmer l’excellente saison du Bayer cette saison.