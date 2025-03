PSG-Liverpool : Canal+ bat un record d’audience

À l’heure où le piratage des matches de Ligue 1 sévit de plus belle en France et plombe les relations entre DAZN et la LFP, Canal + se frotte les mains. La chaîne cryptée a réalisé mercredi soir son record d’audience de la saison en Ligue des Champions, compétition pour laquelle elle détient les droits en France en exclusivité.

Il y avait 2,31 millions de téléspectateurs (12,6 % de part d’audience) sur Canal +, selon Médiamétrie pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions entre PSG et Liverpool (0-1). Un score qui permet à Canal+ de se classer troisième des chaînes nationales sur les audiences de la soirée derrière TF1 et France 2. Vu l’issue de la rencontre et la prestation du PSG, clairement à la hauteur de l’événement, il devrait y avoir autant de monde, voire plus, pour le match retour prévu à Anfield Road mardi prochain à 21h.