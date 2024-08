La Roma veut faire le gros coup Loïc Badé après l’échec Danso

Un ex-Lensois pour remplacer un Lensois ? En début de mercato, nous vous annoncions que Kevin Danso disposait d’un bon de sortie de la part du RC Lens, trois ans après son arrivée en provenance de Düsseldorf. Non pas parce que le joueur n’avait pas répondu aux attentes sur ce laps de temps, loin de là, mais parce que le club artésien restait conscient de la cote grandissante de son défenseur en Europe.

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs se sont ainsi positionnés, mais ces derniers jours, la Roma tenait clairement la corde sur le dossier. Cette semaine, nous vous informions de l’accord total trouvé entre le club italien et Lens, autour d’un prêt payant, assorti d’une obligation d’achat fixée entre 23 et 25 millions d’euros. Tout semblait bouclé, jusqu’à cette fameuse visite médicale. Hier soir, en plus de la mauvaise nouvelle liée à la non-participation en Coupe d’Europe (Lens a perdu 2-0 contre le Panathinaïkos après avoir gagné 2-1 à l’aller), les dirigeants de Lens ont été mis au parfum de l’examen médical non concluant du joueur.

À lire

Roma : accord presque trouvé avec M’Gladbach pour Manu Koné

Un autre Français après Enzo Le Fée ?

Face à ce coup de théâtre, Rome et son directeur sportif, Florent Ghisolfi, ont dû se creuser la tête et convoquer leur sens de l’imagination. C’est pour cette raison que plusieurs pistes ont été explorées, dont celle menant à l’ancien Lensois, Loïc Badé. Aujourd’hui, nous sommes même en mesure d’affirmer que le club de la Louve a formulé une offre à hauteur de 20 millions d’euros à Séville, pour le vice-champion olympique français.

La suite après cette publicité

Surfant sur sa belle saison individuelle en Andalousie, et ses Jeux Olympiques réussis avec les Bleuets, Badé ne manque pas de courtisans. Ces derniers jours, nous vous révélions déjà l’intérêt de Stuttgart, 2e de Bundesliga l’an passé et désireux de se renforcer pour son retour en Ligue des Champions, après avoir perdu Anton et Ito. Aujourd’hui, Badé préfère le projet romain, et c’est peut-être là-bas que s’écrira son avenir, comme un autre Français : Enzo Le Fée. Selon la presse italienne, d’autres profils seraient également étudiés, comme celui de Thiago Djalo, qui peut jouer latéral (Rome cherchait un latéral droit), ou encore de Mats Hummels.