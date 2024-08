Lens : coup de théâtre pour Kevin Danso !

Soirée très agitée pour le RC Lens. Sur le terrain, les Artésiens ont été battus en Grèce par le Panathinaïkos 2 buts à 0. Résultat : le RCL ne disputera pas la Conference League et sera donc privé de coupe d’Europe cette année. Un gros couac pour un club qui jouait la Ligue des champions la saison passée. Et peu plus tard, la nuit grecque a débouché sur un énorme coup de théâtre. Lens a indiqué que Kevin Danso n’allait finalement pas rejoindre l’AS Roma.

« En étroits pourparlers avec l’AS Rome après un accord total trouvé avec le Racing, Kevin Danso ne rejoindra pas le club de la Louve. La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté. Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux. Il maintient son absolue confiance en son roc défensif qu’il aura plaisir à retrouver dès demain et qui sera soumis à un protocole adapté avant de porter à nouveau les couleurs sang et or », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel des Sang-et-Or.

Une grosse rentrée d’argent qui s’envole pour le RCL

Un coup dur pour le défenseur international autrichien qui pensait sans doute voir sa carrière prendre un autre tournant. Un coup dur aussi pour Lens qui voit une belle rentrée d’argent s’envoler puisque nous vous avions révélé en exclusivité le 28 août qu’un accord total avait été trouvé entre les deux clubs sur les bases d’un prêt payant de 1 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 22 M€ + 3 M€ de bonus.

Les Giallorossi ont-ils prétexté un souci à la visite médicale pour s’éviter une grosse dépense ? En lisant le communiqué publié par les Sang-et-Or, c’est l’impression que cela donne. En attendant, si Will Still ne boudera pas le retour du patron de la défense lensoise, reste maintenant à savoir comment Danso va digérer cet épisode et s’il parviendra à se remettre en selle rapidement.