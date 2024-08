Ligue Europa Conférence : renversé par le Panathinaikos, le RC Lens ne jouera pas l’Europe cette saison !

Une place pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence version 2024-2025. Tel était l’enjeu de ce choc opposant le Panathinaikos au RC Lens à l’occasion des barrages retour. Vainqueur du club grec d’une courte tête, jeudi dernier, le club nordiste espérait conserver son avantage et ainsi poursuivre son aventure sur la scène européenne. Battu la semaine passée en Artois, le Panathinaïkos se retrouvait, de son côté, dos au mur. Le Trèfle, déjà éliminé par l’Ajax de la course à la Ligue Europa (0-1 à l’aller ; 1-0 a.p., t.a.b. 12-13 au retour), se devait donc de l’emporter pour entretenir son rêve européen.

Le RC Lens bute sur Dragowski…

Pour cette rencontre décisive, Will Still optait pour un 3-4-1-2 où Sarr et Khusanov étaient titularisés en charnière centrale aux côtés de Gradit, tandis que Thomasson et Diouf opéraient à nouveau dans l’entrejeu. Enfin, sur le front de l’attaque, Pereira da Costa soutenait, quant à lui le duo Sotoca-Saïd. De son côté, Diego Alonso alignait un 4-2-3-1 avec Fotis Ioannidis, capitaine du soir, en pointe. Dans l’antre de l’OAKA Spyridon Louis, les Lensois étaient rapidement bousculés par des locaux, bien décidés à renverser la vapeur. Oui mais voilà, à la fin d’un premier quart d’heure sous tension, le RCL se libérait et poussait son adversaire à la faute…

Lancé dans la profondeur, Pereira da Costa était déstabilisé par Mladenovic et obtenait un penalty logique. Seul problème ? Sotoca voyait son tir croisé du droit, à ras de terre, repoussé par Dragowski (15e). Malgré cette occasion manquée, les Sang et Or gardaient une autorité certaine dans les duels et contrôlaient les débats. Solide défensivement et bien organisé collectivement, le RCL était même encore tout proche de débloquer la situation mais Saïd tombait, à son tour, sur la main ferme du portier polonais (33e). Asphyxié en fin de première période, le Pana résistait malgré tout aux vagues lensoises pour entretenir l’espoir…

… avant de sombrer !

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère et Lens se montrait, une nouvelle fois, dangereux. Trouvé sur l’extrémité gauche de la surface athénienne, Saïd fixait Kotsiras avant de tomber sur un Dragowski impérial (51e). Décisif ce soir, le dernier rempart du Pana était encore irréprochable sur la reprise du gauche de Thomasson (57e). Autant d’occasions manquées que les Lensois allaient finalement regretter… Quelques secondes après avoir opéré trois changements, Diego Alonso sautait de joie lorsque les siens ouvraient le score…

Opportuniste, Facundo Pellistri profitait d’un ballon contré par Gradit pour déclencher une frappe croisée du gauche, au sol, qui prenait Samba de vitesse (1-0, 62e). Surpris sur l’une des rares situations dangereuses de la formation grecque, le RCL changeait ses plans. Labeau Lascary et Fulgini faisaient alors leur apparition en lieu et place de Saïd et Pereira Da Costa. Insuffisant toutefois pour calmer les ardeurs athéniennes et celles de Mateus Tetê, tout proche de doubler la mise d’un tir puissant du gauche (68e). Bousculés, les Artésiens repartaient à l’offensive mais butaient sur un bloc défensif beaucoup plus compact. Et le ciel d’Athènes allait finalement tombait sur la tête des Sang et Or…

Sur un contre assassin après une nouvelle occasion lensoise, Mancini portait le ballon, éliminait Gradit et trouvait Tetê en retrait dans l’axe. En une touche, le Brésilien trompait alors Samba (2-0, 85e). Dans une fin de match totalement folle où le Pana passait tout proche du 3-0 sur une nouvelle tentative de Fotis Ioannidis (89e), le RC Lens se procurait une dernière double énorme occasion par l’intermédiaire de Frankowski et Fulgini mais Dragowski se montrait encore intraitable et Maksimovic repoussait lui sur sa ligne (90+1e). Si Diego Alonso voyait rouge dans les dernières secondes après de trop vives contestations, le Panathinaïkos pouvait finalement exulter. Fin d’aventure pour le RC Lens.