Officiel : Alan Pardew quitte l'ADO Den Haag

Mission réussie pour Alan Pardew qui a réussi à maintenir le club néerlandais d'ADO Den Haag. Arrivé le 25 décembre dernier au sein du club basé à La Haye aux Pays-Bas, il n'aura disputé que huit journées pour une victoire, trois nuls et quatre défaites. Un bilan loin d'être impressionnant, mais qui aura été suffisant suite à la décision du championnat néerlandais de ne pas mettre en place de relégation. Dix-septièmes, les Cigognes continueront de voler en Eredivisie la saison prochaine.

«ADO La Haye et Alan Pardew se séparent suite à une consultation commune. Les entraîneurs adjoints Chris Powell et Paul Butler partent également. Alan, Chris et Paul: merci et bonne chance» a annoncé le club dans un communiqué. L'ancien coach de Newcastle est donc de nouveau sur le marché.