Euro 2020 : Björn Kuipers arbitrera la finale

L'Angleterre et l'Italie se retrouveront dimanche à 21h dans le mythique stade de Wembley pour disputer la finale de l'Euro 2020. Une rencontre au sommet entre deux formations qui rêvent de soulever le précieux trophée créé par Arthur Bertrand en 1960. Pour y parvenir, Anglais et Italiens devront se livrer un âpre combat qui promet d'ores et déjà en termes d'intensité. Un engagement de tous les instants qui ne devra cependant pas dépasser le cadre réglementaire et sera d'ailleurs surveillé de près par Björn Kuipers.

En effet, selon les informations données par L'Equipe, le Néerlandais âgé de 48 ans a officiellement été désigné arbitre de la rencontre. Quatrième arbitre de la finale de la dernière Coupe du monde (France-Croatie), il avait également dirigé la finale de Ligue Europa 2018 entre l'Atlético de Madrid et l'OM.