Audiences LdC : le PSG surclasse l'OM

Mardi et mercredi soir dernier, se déroulait la troisième journée de phase de groupes de la Ligue des champions. Le PSG et Marseille affrontaient respectivement deux clubs de Lisbonne : le Benfica pour un match nul 1-1 des Parisiens et Sporting (victoire écrasante 4-1 de l'OM). Au-delà du spectacle sur le terrain, les audiences TV suscitent tout autant la curiosité.

La suite après cette publicité

Mardi soir, dans un Vélodrome à huis clos, l'excellente performance de l'Olympique de Marseille a été visionnée par 757 000 personnes, en direct Canal+ Foot (nouvelle chaîne). L'horaire décalé (19h00) peut expliquer la grande différence avec Benfica-PSG, mercredi soir (21h), diffusé simultanément sur Canal+ et Canal+ Foot, qui a réuni 2,09 millions de téléspectateurs, presque trois fois plus que l'OM.