Le Real Madrid en pleine galère pour trouver un buteur !

C’est un énorme choc auquel se prépare le Real Madrid. Il pourrait perdre Karim Benzema d’ici les prochaines semaines. Selon nos informations, l’attaquant français a informé son club qu’il souhaitait accepter l’offre mirobolante d’Al Ittihad, qui varie selon les sources mais qui atteint des montants énormes, probablement 400 M€ sur deux saisons.

La suite après cette publicité

Du côté du Real Madrid, on redoutait de plus en plus cette issue. Et à raison puisque le Français aurait fait son choix, celui de ne pas prolonger une énième fois son contrat, comme Florentino Pérez lui avait proposé. Dès lors, cela chamboule tous les plans initiaux du Real sur le marché des transferts. Le club s’était concentré jusque-là sur l’opération Jude Bellingham, pour continuer à renouveler son entrejeu, où les vieillissants Kroos et Modric vont a priori rester une saison supplémentaire.

À lire

Real Madrid : Karim Benzema a annoncé qu’il voulait partir !

Quelle solution ?

L’attaque devait être renouvelée en 2024 avec, sans surprise, deux joueurs en tête de liste : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais si Benzema devait quitter le Real dès cet été, le club se retrouverait sans véritable buteur, sans faire offense à Joselu, tout proche de s’engager pour venir jouer les doublures de manière plus efficace que Mariano Diaz, en fin de contrat. Et pour Mbappé comme pour Haaland, cela semble plus que compliqué pour les attirer cet été.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid rejoindrait les clubs à la recherche d’un attaquant de niveau mondial cet été, comme le PSG, Manchester United, le Bayern Munich ou encore Chelsea. Les noms de Kane, Kolo Muani et Osimhen rythment les rumeurs de transfert de manière quotidienne. Mais c’est plus vers Harry Kane que le Real Madrid pourrait se tourner, comme le rapporte la Cadena Ser, qui explique que les dirigeants madrilènes pourraient mettre Hazard et Mendy dans la balance pour séduire les Spurs.