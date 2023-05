Real Madrid : qui est Joselu, la nouvelle recrue offensive des Merengues

L’ADN Madrilène

Quand un joueur signe dans un nouveau club, les fans ont l’habitude d’aller fouiller dans le passé de la nouvelle recrue, histoire de vérifier, par exemple, qu’il n’était pas supporter du club rival. Avec Joselu, les Madrilènes ne trouveront rien de suspect. En plus d’avoir terminé sa formation au Real Madrid Castilla, où il a passé deux saisons, l’Espagnol né en Allemagne est un supporter invétéré du Real Madrid et il ne l’a jamais caché, même une fois sa carrière bien entamée. Il était par exemple présent lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 à Paris, pour soutenir les Merengues, et n’a pas hésité à partager des images et des vidéos de la célébration avec les supporters. Un amour pour le club de la capitale qu’il a donc déjà prouvé, et qui l’aidera sûrement à mieux accepter le rôle de remplaçant qu’il devrait occuper. A noter aussi qu’il a déjà marqué avec le Real Madrid, lors de sa seule apparition en équipe première, pendant la saison 2010/2011 et une victoire 8-1 face à Almeria.

Un des meilleurs joueurs d’Europe de la tête

Sur le papier, Joselu n’a pas les stats de joueurs comme Erling Haaland ou Robert Lewandowski. Et bien sûr, il ne peut pas espérer se comparer à eux, si l’on parle de niveau. En revanche, il n’a pas grand-chose à leur envier - et il est peut-être même meilleur qu’eux - dans un domaine : le jeu aérien. C’est un des joueurs les plus doués du continent lorsqu’il faut mettre le ballon au fond de la tête, ayant une excellente technique dans ce registre et des qualités pour se positionner évidentes. Du haut de son 1,92m, le Galicien est régulièrement en tête, c’est le cas de le dire, du classement des joueurs qui remportent le plus de duels dans le jeu aérien de la Liga, et de ceux qui font le plus trembler les filets avec leur crâne. Même si, curieusement, cette saison, il a un peu plus de mal dans cet exercice avec seulement trois buts, il sera une sacrée arme pour un club qui dispose d’énormément de situations intéressantes sur coup de pied arrêté et qui a aussi de bons centreurs.

Un joueur de surface

Joselu n’est pas qu’un simple pivot qu’on met dans la boîte et qu’on abreuve de centres dans l’espoir qu’il parvienne à en reprendre quelques-uns. Clairement pas. C’est un prédateur des surfaces, aussi capable de propulser le cuir au fond avec ses pieds, et il a d’ailleurs déjà inscrit des buts de belle facture, avec plusieurs belles reprises de volée ces dernières années notamment. Tout comme il est capable de se trouver au bon endroit au bon moment et marquer sur "tap-in". Il a clairement ce profil de finisseur qui manquait tant au Real Madrid ces dernières saisons, où l’équipe de Carlo Ancelotti n’avait aucun véritable plan B à Benzema. Dans ce profil et pour un prix plutôt low-cost, il était difficile de trouver mieux.

Une explosion sur le tard

C’est une tendance que l’on constate de plus en plus souvent en Espagne, à l’image d’Aritz Aduriz à l’époque : beaucoup de joueurs offensifs ont tendance à exploser à l’approche des 30 ans. Dans le cas de Joselu, qui a notamment joué en Bundesliga ou en Premier League pendant de nombreuses saisons, c’est une fois qu’il est revenu en Espagne, à Alavés en 2019, qu’il a réussi à vraiment se lancer. 36 buts en 3 saisons, dans une équipe jouant le bas de tableau, avant de filer à l’Espanyol l’été dernier, avec qui il a déjà inscrit 16 réalisations cette saison. Là aussi, dans un contexte pas forcément évident, puisque le club catalan est déjà relégué. Autant dire que dans un club comme le Real Madrid, il risque de se régaler.

Le nouveau 9 de la Roja ?

C’est assez rare de débuter en sélection une fois les 30 ans passés. Mais Joselu l’a fait, et surtout, il l’a fait avec brio. Lors de sa première apparition, face à la Norvège, lors de la dernière trêve en mars, il a inscrit un doublé en deux minutes seulement, lui qui était entré en jeu en deuxième période. Meilleur buteur espagnol en Liga cette saison, il est aujourd’hui le candidat numéro 1 à occuper la pointe de l’attaque de la sélection ibérique lors des prochains rassemblements. Il profite en plus de la méforme ou des prestations moyennes de ses concurrents comme Alvaro Morata ou Gerard Moreno. Nul doute que ce transfert au Real Madrid renforcerait encore son statut de favori pour être le 9 de la Roja, et ce même s’il venait à avoir un rôle secondaire du côté de la capitale.