Real Madrid : Karim Benzema a annoncé qu’il voulait partir !

C’est ce qu’on appelle une fin de saison inattendue. Il y a quelques semaines de ça, la planète football était loin de s’imaginer que l’avenir de Karim Benzema serait au centre des débats. Surtout car l’international français se dirigeait tranquillement vers une prolongation. Oui mais voilà, l’Arabie Saoudite a des ambitions folles. Et après avoir frappé un énorme coup en enregistrant l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, le Royaume Saoudien essaye aussi d’attirer KB9 dans son championnat, en plus de Lionel Messi qui dispose d’une offre XXXL d’Al Hilal.

Dans ce sens, il y a plus d’un mois, nous vous révélions que le club d’Al Ittihad rêvait de frapper très fort afin d’enrôler le Ballon d’Or 2022. Le Champion d’Arabie Saoudite, à travers son vice-président, avait même entamé des discussions avec le capitaine emblématique du Real Madrid. Et il semblerait qu’après plusieurs longues semaines de négociations, Al Ittihad soit plus que jamais proche de frapper un très gros coup sur le marché des transferts.

Il a déjà prévenu le club

Selon nos informations, l’offre transmise par Al Ittihad a fini par convaincre Karim Benzema de quitter dès cet été le Real Madrid. L’ancien attaquant de l’OL a prévenu le club ces dernières heures de son choix d’accepter l’offre d’Al Ittihad et d’ainsi rejoindre l’Arabie Saoudite. Le Real Madrid, qui ne s’attendait certainement pas à perdre son joueur dès cette saison, va-t-il accepter de se séparer de son attaquant titulaire ? Cela bouleverserait les plans initiaux sur le mercato estival 2023. Au sein de la Casa Blanca, on ne désespère pas de convaincre Benzema de rester une saison de plus…

Débarqué en 2009 en même temps que Cristiano Ronaldo ou encore Kakà, Karim Benzema aura marqué de son empreinte l’histoire du Real Madrid. Du haut de ses 36 ans, et alors que beaucoup s’attendaient à le voir terminer sa carrière au Real Madrid, voire même à l’OL, son club formateur, KB9 est bien parti pour avoir une tout autre fin de carrière, bien loin du football européen. Les prochains jours s’annoncent bouillants du côté de Madrid !