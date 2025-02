Newell’s Old Boys : les débuts de Keylor Navas mettent le feu en Argentine

Laissé libre par le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat et après un prêt mitigé à Notthingham Forest, Keylor Navas se cherchait une porte de sortie depuis plus de six mois. Son départ à Al-Hilal en Arabie saoudite avait capoté. Depuis, un nombre incalculable de rumeurs ont circulé. Le portier costaricien a été proposé à Boca Juniors avant de tomber sur un refus ferme du club argentin. Les représentants de Keylor Navas ont confirmé être en discussion avec Monza en Italie, Grêmio au Brésil, Saprissa son club formateur au Costa Rica, San Diego FC en MLS mais aussi Colo Colo au Chili. C’est finalement en Argentine que la légende de 38 ans a posé ses valises.

Convaicnu par Lionel Messi en personne de rejoindre les Newell’s Old Boys, Keylor Navas, qui était proche de signer avec le club chilien de Colo Colo, a finalement accepté les avances de l’écurie argentine qui a vu passer dans ses rangs Gabriel Batistuta, Diego Maradona, Maxi Rodríguez ou encore Gabriel Heinze : «La légende costaricienne a choisi de porter le rouge et le noir. Le Club Atlético Newell’s Old Boys confirme que le gardien international Keylor Navas a été recruté en tant qu’agent libre et avec un contrat signé pour les deux prochaines saisons. L’arrivée de Navas à Newell’s a été une sensation mondiale et constitue sans aucun doute l’un des transferts les plus importants de l’histoire du football argentin. Une fois de plus, Lepra est contagieux et parvient à conquérir le marché, ajoutant un autre nom important à la liste des légendes qui ont porté le rouge et le noir», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club argentin. Après quelque semaines d’attente, le portier costaricien a fait ses débuts.

Déjà le patron de l’équipe !

Pour sa grande première face à l’Atlético Aldosivi, Keylor Navas, titulaire dans les cages, a réalisé une grande prestation avec 4 parades à la clef qui ont permis à son équipe d’empocher la victoire (1-0) à domicile : «Je suis calme, étape par étape, j’ai besoin de jouer, j’ai besoin de faire un effort, j’avais besoin de ce temps loin des terrains, physiquement et mentalement. Je suis très reconnaissant envers Dieu, il faut travailler et continuer de faire un effort. C’est très important, c’est une belle opportunité de jouer, de débuter avec nos fans, avec ma famille ici, c’est très agréable. Nous avons travaillé tout ce temps, nous avons pris soin de nous. Cela nous remplit de fierté, de satisfaction et de pouvoir être bien représenter le pays. C’est toujours comme ça, nous sommes ici pour représenter le Costa Rica, nous allons essayer de mettre le nom de notre pays le plus haut possible»

La nuit dernière, l’ancien gardien du PSG et du Real Madrid enchaînait sa deuxième apparition avec les Newell’s Old Boys face à Central Córdoba de Santiago del Estero. S’il n’a pas pu empêcher la défaite des siens (2-0), Navas a tout de même réalisé un total de 8 parades au cours de la rencontre : «La vérité, c’est que j’ai eu la chance d’être dans des endroits magnifiques, chaque endroit est unique, ce qui s’est passé hier était comme ça, les supporters le vivent d’une manière unique, nous voulons en profiter, c’est un plus quand nous sortons sur le terrain, et cela doit nous motiver à avancer dans les moments de fatigue. Je vais très bien. J’étais loin des terrains et je continuais à m’entraîner. Ce que j’avais à faire, c’était de recharger mes batteries, de me libérer mentalement. Cela m’a donné beaucoup de force. Je vais très bien. Cela me rend très heureux et confiant, et cela vous apporte beaucoup en tant que joueur». En tout cas, le natif de Pérez Zeledón semble mieux physiquement et mentalement après des expériences plus que mitigées ces dernières années en Europe.

S’il veut montrer la voie sur le terrain, Keylor Navas veut aussi utiliser son expérience pour guider ses coéquipiers tout au long de la saison. Club légendaire d’Argentine, les Newell’s Old Boys sont mal en point en ce début de saison avec 3 défaites encaissées en 4 rencontres jouées en championnat : « J’essaie d’être toujours un leader, d’être positif, ce sport n’est pas le tennis, pour gagner, il faut travailler dur pour cela, si nous sommes sur la bonne voie, nous sommes plus proches d’atteindre nos objectifs, je n’ai aucun problème à faire des choses qui sont bonnes pour l’équipe, comme je vous l’ai dit, je suis prêt, le plus important n’est pas de parler de Keylor, mais du groupe. Ce n’est pas facile de gagner un titre, mais il faut toujours avoir un mental fort, ça motive beaucoup, il faut y aller étape par étape, sans brûler des étapes à chaque instant, avec la pensée qu’il faut se battre pour tous les titres possibles». Les pensionnaires de l’Estadio Marcelo Bielsa courent après un trophée depuis 2013.