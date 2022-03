LdC (F) : le Barça retourne le Real et a un pied en demies

Dans l'atmosphère feutrée d'une soirée de mars à l'Alfredo Di Stéfano, la section féminine du Real Madrid, qui vit cette année sa première participation à la Ligue des champions, a chèrement vendu sa peau face à l'ogre catalan à l'occasion de ce quart de finale aller de C1 féminine. Lors du premier acte, malgré la domination territoriale (logique) du FC Barcelone, c'est d'ailleurs le Real qui a piqué le plus fort. C'est ainsi qu'avant même la dixième minute de jeu, Claudia Zornoza a mis sous pression la Ballon d'Or Alexia Putellas, qui a perdu la balle... Esther González en a profité, puis elle est allée fixer la défense du Barça, avant de décaler à sa gauche Olga Carmona, qui a alors trompé Sandra Paños d'un tir croisé au sol du gauche (1-0, 8e). Stupeur à Madrid, la jeune Espagnole vient de marquer son deuxième but dans la compétition sur son... troisième tir. Le tout face au club tenant du titre.

La suite après cette publicité

Dans ce style caractéristique, Esther González s'est encore échappée plein axe, avant d'être signalée hors-jeu pour quelques centimètres (30e), puis a hérité d'une récupération haute de Maite Oroz, qu'elle a fait déboucher sur une frappe... Non cadrée (40e). Dans le même temps et dès la 26e, le Barça est monté en puissance. Guijarro a allumé une première mèche (26e) et Hermoso s'est ensuite envolée pour claquer une tête (27e). Finalement, Putellas a converti sans trembler un penalty provoqué par Caroline Møller Hansen juste après le retour des vestiaires (1-1, 53 sp), et Claudia Pina a mis le FC Barcelone devant au tableau d'affichage en mettant à profit un cafouillage (2-1, 81e). Dans le temps additionnel, Alexia Putellas a même aggravé le score d'un petit piqué (3-1, 90e+4). Avant le retour, les championnes d'Europe ont fait un (grand) pas vers la qualification.