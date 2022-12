EdF : les Bleus ne se rendront finalement pas place de la Concorde

La suite après cette publicité

La déception a donc pris le pas sur la communion. Alors que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, avait affirmé ce lundi matin que les joueurs de l'équipe de France et la FFF avaient choisi de se rendre sur la place de la Concorde, en fin de journée, pour passer un moment de partage avec leurs supporters, il n'en sera rien. Noël Le Graët l'a confirmé sur les antennes de BFM TV en fin de matinée.

« Quand on ne gagne pas, on n'est pas d'humeur à descendre sur les Champs (Élysées) », a lâché le président de la FFF, avant d'expliquer que « les joueurs ont envie de rentrer chez eux » et que leur départ respectif est prévu une fois que leur avion, qui décollera du Qatar à 13h30, se sera posé à l'aéroport de Roissy, vers 18h. Les Bleus, comme leurs fans, vont donc pouvoir continuer à ruminer et à broyer du noir de leur côté après la finale de la Coupe du Monde 2022 perdue face à l'Argentine (3-3, 2-4 aux TAB).