Lens : Al-Khor a pris contact avec Massadio Haïdara

Ca s’agite à Lens depuis quelques jours, et c’est encore loin d’être terminé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Un joueur, pilier du vestiaire depuis 2018, pourrait en effet faire ses valises d’ici au 30 août. Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, Massadio Haïdara avait dit non à 4 clubs, notamment en Grèce et en Turquie.

Preuve de la valeur du joueur : un club de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré reste intéressé, tandis qu’une formation du Moyen Orient est également à fond sur l’ancien défenseur de Newcastle. De source qatarie, Al-Khor est entré en contact avec l’entourage du joueur pour prendre la température ces derniers jours. Promu en Qatar Stars League, le club n’a pas encore discuté avec le RC Lens. Al-Khor souhaite, comme souvent pour les clubs qataris, récupérer le joueur libre. Mais pas sûr que cette solution soit privilégiée par Lens, toujours en quête de liquidités.