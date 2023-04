L’ascension fulgurante des frères Thuram

Thuram, patrimoine du football français

Lilian Thuram a marqué d’une pierre blanche l’histoire des Bleus. Champion du monde 98 et champion d’Europe 2000, l’ancien capitaine des Bleus a aussi longtemps été le joueur le plus capé de la sélection nationale avec 142 sélections. Le patronyme Thuram fait partie intégrante du patrimoine français, à Marcus et Kephren désormais de suivre le parcours de papa Lilian. Les deux fils Thuram sont nés en Italie. À Parme, le 6 août 1997 pour Marcus, à Reggio d’Emilie pour Khephren. L’un évolue au poste d’attaquant alors que l’autre en tant que milieu de terrain. Pour l’anecdote, ces deux noms peu communs n’ont pas été choisis par hasard. Ce sont deux prénoms inspirés de la Jamaïque et de l’Égypte. En conférence de presse, Marcus Thuram en a expliqué les origines. « Khephren c’est la pyramide et Marcus, c’est pour Marcus Garvey. On sait l’attachement de notre père pour les causes qui lui tiennent à cœur dans la société. Il nous les a retransmises donc bien sûr que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur », a expliqué l’aîné. Des valeurs transmises par le père que les deux fils tentent d’appliquer. Ils sont notamment connus pour leur engagement social et leur militantisme contre le racisme. Marcus Thuram avait notamment été l’un des premiers footballeurs à poser le genou au sol et lever le poing vers le ciel en soutien au mouvement «Black Live Matters».

Marcus Thuram, l’enfant prodige

Marcus Thuram, l’aîné. Comme bien d’autres avant lui, il apprendra très rapidement que de porter un patronyme très célèbre dans le monde du foot est loin d’être synonyme de réussite, bien au contraire. La fratrie Zidane, pour ne citer qu’eux, peut en témoigner. Le natif de Parme touche ses premiers ballons en banlieue parisienne. C’est en 2012 qu’il intègre le centre de formation du FC Sochaux. Ses qualités de buteur et de vitesse sont évidentes, Marcus gravit les échelons un à un. Le 20 mars 2015, il fait ses grands débuts en professionnel avec le club sochalien, à l’époque pensionnaire de Ligue 2. L’été qui suit, il signe son premier contrat professionnel avec les Lionceaux. Entre 2015 et 2017, il dispute 43 matchs toutes compétitions confondues pour un petit but et 2 passes décisives. Suffisant à taper dans l’œil de l’En Avant Guingamp qui décide de le recruter le 5 juillet 2017. Le grand saut pour Marcus Thuram qui découvre la Ligue 1. Sa première saison avec le club breton est celle de l’adaptation. La deuxième saison est celle de l’envol pour l’attaquant. À l’issue de la saison 2018-2019, Marcus Thuram doit faire face à son premier gros choix de carrière. Malgré une belle saison individuelle, ce dernier ne parvient pas à maintenir son club qui termine bon dernier de Ligue 1. Malgré des sollicitations de la part des deux Olympiques, le clan Thuram choisit de rejoindre l’Allemagne. En juillet 2019, Marcus s’engage avec le Borussia M’Gladbach pour 4 saisons, contre un chèque de 12M d’euros. Le cadet de la fratrie Thuram crève l’écran pour sa première saison en Bundesliga avec 10 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 31 matchs. Grand artisan de la qualification des siens en Ligue des champions, il est élu joueur de l’année par les supporters de M’Gladbach. Marcus Thuram est à l’apogée sa jeune carrière mais ce dernier va être stoppé en plein vol. Le 19 novembre 2020, l’international français pète les plombs et crache sur son adversaire Stefan Posch lors d’un match de Bundesliga entre Mönchengladbach et Hoffenheim (2-1). Le début de la rupture. Marcus Thuram se rachète auprès de ses supporters, mais quittera le club cet été. Son club a d’ailleurs confié par le biais d’un communiqué son départ à l’issue de la saison.

Khephren Thuram, l’enfant précoce

En tant que petit dernier de la famille, le jeune Khephren a pu recevoir les conseils de son père et de son grand frère. Comme son aîné, il a touché ses premiers ballons en banlieue parisienne. C’est du côté de l’AS Monaco qu’il achève sa formation. Milieu de terrain défensif, Khephren se distingue par une qualité technique au-dessus de la moyenne et un physique atypique pour son poste. Milieu d’1m92, il présente un profil de milieu box-to-box capable de casse des lignes. Ironie du sort, c’est un ancien coéquipier de son père, un certain Thierry Henry, qui le lance dans le grand bain. Son aventure avec les pros du club du rocher ne sera que de courte durée. Pas convaincu par les perspectives que lui offre l’ASM, Khephren Thuram choisit de signer son premier contrat pro en juin 2019… à l’OGC Nice. Il y retrouve un autre ancien coéquipier de son père, un certain Patrick Vieira. Cette saison 2022-2023 est celle de l’explosion pour lui. Sous la houlette de Lucien Favre puis de Didier Digard, il s’impose comme l’une des révélations du championnat français. Au point de taper dans l’œil de Didier Deschamps qui l’appelle le 16 mars 2023. Une ascension express. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club azuréen, il est estimé au plus haut point par Florent Ghisolfi et la direction de l’OGCN. Les enchères s’annoncent donc enflammées et devraient débuter à 50 M€. Son prix pourrait grimper aux alentours des 60M d’euros en raison de la concurrence. D’après nos infos, Dortmund, Liverpool et le Real Madrid sont intéressés. Tout comme le PSG qui surveille avec attention la situation des deux frères.

