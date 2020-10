Le FC Barcelone s'offre le grand espoir Sergiño Dest

La suite après cette publicité

Cette saison, l'Ajax Amsterdam a pu compter sur l'éclosion de son jeune latéral droit Sergiño Dest. Tout juste âgé de 19 ans, le natif d'Almere n'a pas mis longtemps à se distinguer par sa vitesse et sa percussion dans son couloir. Doué techniquement et doté d'une bonne endurance, il représente typiquement ce que l'on attend d'un latéral moderne et a su prendre le meilleur à ce poste sur le Marocain Noussair Mazraoui.

Si bien que celui qui a choisi la sélection américaine (3 capes) a disputé 36 matches avec les Godenzonen pour 6 buts et 2 passes décisives en 2019/20. Devenu un titulaire de l'équipe d'Erik ten Hag, il a très vite été scruté par différentes formations. Ainsi, Sergiño Dest a été suivi par trois cadors européens : le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pendant de longs mois, la formation allemande a d'ailleurs été en pole position.

Le FC Barcelone a coiffé le Bayern Munich

Le Rekordmeister avait même essayé de débaucher le joueur lors du dernier mercato hivernal, mais s'était heurté au refus des Lanciers qui voulaient terminer l'exercice avec Sergiño Dest. Cependant, ces derniers jours tout s'est emballé et le FC Barcelone, qui a vu partir Nelson Semedo à Wolverhampton, est arrivé en force. Le club catalan a ainsi trouvé un accord avec le joueur et le club néerlandais pour un transfert de 21 millions d'euros auquel s'ajouteraient 5 millions d'euros de bonus.

Un renfort de poids pour le FC Barcelone qui cherche depuis 2016 le successeur de Dani Alves. Prêt pour un nouveau défi, Sergiño Dest a signé pour 5 années avec le club catalan. Sur son site, la formation blaugrana a annoncé la nouvelle via un communiqué : «Sergiño Dest s'engage avec le Barça. Le latéral droit américain signera un contrat de 5 ans avec le club blaugrana, jusqu'en 2024/25, et sa clause libératoire s'élèvera à 400 millions.»