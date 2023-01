PSG : Kylian Mbappé n’oublie pas le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Présent à l’occasion d’un gala organisé par l’association de Presnel Kimpembe, Strong3rs, Kylian Mbappé s’est distingué d’une manière qui risque de faire parler lors des prochaines heures, notamment en Espagne. Aux côtés de ses coéquipiers Lionel Messi, Marco Verratti mais aussi Achraf Hakimi ou encore de son entraîneur Christophe Galtier, l’attaquant parisien a, en effet, été aperçu en train de regarder le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

Une indiscrétion rendue possible grâce à l’artiste Richard Orlinski, qui a partagé sur les réseaux sociaux une story qui semblait pourtant anodine. Une chose est sûre, si ce geste ne prouve concrètement rien, les fans madrilènes, eux, espèrent y voir une toute autre signification. Celle d’une affection toujours intacte et d’une possible arrivée de l’international tricolore dans la capitale espagnole… Pour rappel, les Merengues, emmenés par Vinicius Junior, Rodrygo et Benzema, sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi après leur victoire renversante (3-1) face aux Colchoneros.

