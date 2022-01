CdM 2022 : Lionel Messi ne sera pas convoqué avec l'Argentine

Dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, l'Argentine, d'ores et déjà qualifiée, s'apprête à croiser le fer avec le Chili, le 27 janvier prochain à Calama, et la Colombie, cinq jour plus tard, à Cordoue. Une double confrontation à laquelle ne prendra cependant pas part Lionel Messi (34 ans). En effet, selon les dernières informations de TyC Sports, Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste, ne convoquera pas la Pulga pour ces deux échéances.

Récemment touché par la Covid-19 et après une année 2021 pleine de rebondissements avec en point d'orgue cette arrivée retentissante au Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d'Or n'a plus rejoué avec le club de la capitale depuis le 22 décembre dernier (Lorient, 1-1) et sera donc logiquement préservé. Si le média argentin révèle par ailleurs que l'ancien barcelonais aurait aimé participé à ces deux rencontres internationales, sa longue récupération a finalement fait pencher la balance. Avec ce déplacement en moins, l'Argentin pourra ainsi se concentrer sur son retour avec les Parisiens, et ce à moins d'un mois maintenant du choc tant attendu face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.