Serie A : la Cremonese reléguée en Serie B après le match nul de la Spezia

Avec le match nul entre Lecce (16e) et La Spezia (17ème), lors de la 36ème journée de Serie A, la Cremonese est officiellement reléguée en Serie B. La large défaite contre Bologne samedi (1-5) avait déjà mis les Grigiorossi en grand danger. Pour maintenir un maigre espoir, les Aquilotti devaient chuter ce dimanche face aux Salentini. Mais les deux équipes se sont quittées sur un match nul vierge (0-0) qui a définitivement condamné la Cremonese qui retournera dans l’antichambre italienne.

Malgré une fin de saison plus encourageante avec le changement d’entraîneur et l’arrivée de Davide Ballardini sur le banc, le retard pris en première partie de la campagne sous Massimiliano Alvini était trop important pour espérer se sauver. La Cremonese est le deuxième club relégué en Serie B après la Sampdoria. Le Hellas Vérone, la Spezia et Lecce restent les dernières équipes en danger, avec l’ombre de la 18ème place.

