Serie A : score vierge sans étincelle entre Lecce et La Spezia

Suite de la 36ème journée de Serie A ce dimanche midi avec un duel pour le maintien dans l’élite italienne. Le promu Lecce ouvrait les portes de son stade Via del Mare à La Spezia. Après une première période terne et neutre, avec un total de cinq frappes combinées pour aucune tentative cadrée, aucune des équipes n’est parvenue à trouver les chemins du filet dans le second acte. Un score neutre sans saveur (0-0) qui fait les affaires de personne en somme.

Au classement, Lecce reste à la 16ème position avec 33 points, juste devant La Spezia qui campe toujours la 17ème place avec 31 points. Le weekend prochain, les Salentini se déplaceront en Lombardie pour affronter l’AC Monza, tandis que les Aquilotti accueilleront le Torino, lors de la 37ème journée du championnat italien.

