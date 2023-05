Serie A : Bologne étrille la Cremonese, qui se rapproche de la relégation

La 36ème journée de Serie A se poursuivait ce samedi après-midi avec le déplacement du Bologne de Thiago Motta en Lombardie, sur la pelouse du stade Giovanni-Zini pour y affronter le promu de la Cremonese. Un duel qui sentait bon la poudre puisque les deux équipes jouaient une rencontre capitale dans leurs objectifs respectifs. Les Bolonais souhaitaient faire le plein de points pour se rapprocher de l’Europe, tandis que les Crémonais espéraient se sauver d’une relégation presque actée. Malheureusement pour les Grigiorossi, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Les joueurs de Thiago Motta ont largement battu les locaux (1-5) avec une nette domination. Marko Arnautović (14e), Lewis Ferguson (27e) et Stefan Posch (45e+1) ont successivement trouvé le chemin des filets pour mettre les siens à l’abri dès la pause. En seconde période, Riccardo Orsolini est venu participer à la fête (62e). Tout comme Nicola Sansone (80e). Daniel Ciofani a sauvé l’honneur (90e+1). Au classement, Bologne remonte à la 9ème position, tandis que la Cremonese reste bloquer à la 19ème place et sent l’odeur de la relégation planer.

