Sébastien Haller imite Gervinho face à Madagascar (live commenté)

55e : SEBASTIEN HALLER double la mise (2-0) !!!

La suite après cette publicité

Max-Alain Gradel profite d'une intervention manquée par Jeremy Morel pour s'avancer dans la surface côté droit avant de centrer. Devant le but, Sébastien Haller se jette et termine d'une tête plongeante dans le but vide ! Des débuts réussis !

53e : Gervinho est devenu le 5e buteur de la sélection ivoirienne, avec un 23e but inscrit ce soir. Le leader reste Didier Drogba avec 65 buts en 105 sélections entre 2002 et 2014.

50e : CHANGEMENT : Bastien Héry laisse sa place à Ibrahim Amada du côté de Madagascar.

48e : GERVINHO OUVRE LE SCORE (1-0) !!

Servi par Nicolas Pépé à l'entrée de la surface, Max-Alain Gradel est repris par Jérôme Mombris au moment de frapper. Le défenseur malgache dégage mais le ballon reste dans la surface, où Gervinho arrive lancé et le propulse dans les filets !

48e : mauvaise passe de Sébastien Haller, qui avait hérité du ballon après un bon travail de Pépé et tenté de servir Gervinho, qui n'était pas là.

46e : le jeu reprend à Ebimpé, où ce sont les Barea qui engagent dans cette seconde période.

MI-TEMPS : c'est la pause au stade Olympique d'Ebimpé, où aucun but n'a été marqué entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Dans des conditions climatiques compliquées, sur une pelouse pas idéale, ce sont les Eléphants qui ont dominé ce premier acte, sans parvenir à tromper la vigilance de Melvin Adrien (Haller, Gervinho, Pépé). Les Barea ont été calculateurs, bien organisés défensivement. Il auront même mis Gbohouo à contribution, sur un coup de pied arrêté.

45e+2 : le SAUVETAGE de MELVIN ADRIEN devant NICOLAS PEPE !

Sur le corner, frappé depuis la gauche par Gradel, le ballon est dégagé par la défense malgache. Positionné devant la surface, Nicolas Pépé le reprend de volée et masqué Melvin Adrien détourne puis capte.

45e+2 : Jeremy Morel doit intervenir de la tête sur ce centre de Maxwel Cornet. L'ancien de l'OL éloigne en corner.

45e+1 : Franck Kessié est rappelé à l'ordre après un accrochage sur Jérôme Mombris. Le coup franc qui suit est mal tiré et le ballon est rendu à Gbohouo.

45e : 2 minutes de temps additionnel dans ce premier acte. Les blessures de Kodjia et Lalaina n'y son pas étrangères.

44e : le mauvais dégagement de Serge Aurier ne profite ni à Carolus ni à Lalaina, tous deux repris par l'imposant Simon Deli. C'est un corner pour les Malgaches ! Mal frappé, le ballon sort en touche de l'autre côté.

43e : Madagascar touche un peu plus le ballon dans cette fin de premier acte. Les joueurs de Nicolas Dupuis cherchent à le conserver et le font circuler calmement.

41e : Marco Ilaimaharitra se charge du coup franc mais force sa frappe du pied droit qui passe très loin du cadre de Sylvain Gbohouo.

40e : coup franc excellement positionné pour Madagascar, après une faute de Simon Deli dans le dos de Carolus.

39e : l'OCCASION pour la COTE D'IVOIRE !! Un centre plongeant de Serge Aurier arrive devant le but, où Gervinho, au premier poteau, et Haller, au second, sont trop courts pour le couper et le transformer en but ! C'était chaud !

37e : la petite ROULETTE de RAVELOSON pour éliminer Max-Alain Gradel. Franck Kessié joue les vengeurs masqués et vient faire gicler le ballon des pieds du Troyen, qui récupère un coup franc généreux.

35e : intervention très propre de Willy Boly, venu couper au premier poteau devant Bastien Héry. Le défenseur des Wolves qui fête sa première sélection récupère ensuite un coup franc.

34e : la TETE de SEBASTIEN HALLER !! Le néo-éléphant se glisse dans le dos de tout le monde et reprend de la tête le coup franc enroulé par Nicolas Pépé vers le second poteau. Le cadre se dérobe d'un rien pour le Hammer !

34e : Jeremy Morel arrive en retard face à Max-Alain Gradel et c'est un nouveau coup franc pour les locaux. Nicolas Pépé s'approche du ballon.

32e : coup franc intéressant pour la Côte d'Ivoire. Mais Max-Alain Gradel enroule du pied droit un ballon qui s'envole et retombe loin derrière le but de Melvin Adrien.

30e : Marco Ilaimaharitra hérite d'un coup franc et Madagascar respire un peu après un tirage de maillot de Max-Alain Gradel.

29e : les Eléphants dominent ce début de partie, dans la possession du ballon. Pas de réelle opportunité pour le moment, mais la domination est évidente. Les Barea ne sortent presque pas de leur camp.

27e : la Côte d'Ivoire, à l'image du capitaine Serey Dié, cherche à s'appuyer sur la grande taille de Sébastien Haller et allonge des ballons dans la surface. L'attaquant de West Ham joue en remise, mais la défense veille devant Gervinho.

26e : premier ballon intéressant touché par Haller dans le camp malgache, où il sert Pépé en retrait. L'attaquant d'Arsenal force ensuite une frappe du pied gauche qui file dans les nuages.

25e : la CLAQUETTE DE GBOHOUO ! Le coup franc frappé rentrant, très aérien, de Carolus, prend la direction du but et Sylvain Gbohouo doit faire un pas de retrait et claquer au-dessus de sa barre !

24e : très joli numéro balle au pied de Raveloson, qui accélère côté gauche mais se fait reprendre irrégulièrement par Max-Alain Gradel. Coup franc intéressant pour les Barea.

23e : pendant que Jonathan Kodjia quitte le terrain sur une civière, Sébastien HALLER fait ses grands débuts avec la Côte d'Ivoire !!

20e : le jeu est arrêté car Jonathan Kodjia est BLESSE !! L'attaquant des Eléphants est étendu sur la pelouse. Il se plaint du poignet droit. Gros coup dur !

18e : Jonathan Kodjia s'effondre dans la surface malgache !!

L'attaquant d'Al-Gharafa SC cherche à protéger le ballon dans la surface mais il est retenu par Thomas Fontaine, qui l'accroche à l'épaule. Kodjia tombe mais l'arbitre fait signe de jouer.

17e : DE RETOUR à Ebimbé !! Vous nous avez manqué. Les débats se sont poursuivis et aucun but n'a été marqué. Le Parisien Nomenjanahary est toujours là, son genou va mieux.

15e : nous n'avons rien vu, mais Serey Dié a tenté sa chance pendant la rupture de faisceau. Une frappe lointaine, cadrée, mais qui manquait de puissance. Adrien a capté.

12e : beIN Sports nous abandonne et c'est donc sans son, sans image et sans envoyé spécial que nous tentons de vous faire vivre ce Côte d'Ivoire-Madagascar.

10e : Lalaina Nomenjanahary sort sur civière... Les médecins de la sélection malgache examinent son genou gauche. Un duel anodin avec Jonathan Kodjia est à l'origine de cette blessure.

8e : le capitaine des BAREA est BLESSE ! Capitaine cet après-midi, le joueur du Paris FC Lalaina Nomenjanahary est au sol. La jambe gauche. Les soigneurs lui passent un coup de bombe, la civière arrive.

7e : les Barea tentent de remonter le ballon dans le camp ivoirien, mais sont bloqués côté droit, à l'image de Bastien Héry. On tente côté gauche, sans plus de succès. Difficile de sortir pour Madagascar.

5e : Quel TACLE ASSASSIN de Paulin Voavy, qui avait perdu le ballon et est venu découper Serge Aurier par derrière. Ce n'est qu'un jaune pour le 11 malgache !

5e : Max-Alain Gradel reste brièvement au sol après avoir reçu Thomas Fontaine dans le dos, venu disputer un ballon aérien.

4e : les Eléphants font circuler le ballon mais ne le tiennent pas longtemps. On cherche à éviter le sol, mais les longues ouvertures, tentées de part et d'autres, ne sont pas précises.

2e : très bonne relance de Nicolas Pépé, qui avait intercepté un ballon donné dans la largeur, dans le camp ivoirien. Le Gunner remonte le ballon à grandes enjambées, mais se fait reprendre par Jérôme Mombris.

1e : comme pressenti, la pelouse est dans un très mauvais état et le ballon circule très mal. Attention aux erreurs et aux interceptions.

1e : L'arbitre tunisien, M. Haythem Guirat, siffle le coup d'envoi et ce sont les Eléphants de Côte d'Ivoire qui engagent sur leur terrain.

Un arbitre assistant, chargé de vérifier l'état des buts, signale au central qu'un filet est troué. Un intendant s'empresse de venir réparer le filet avec du sparadrap.

La pelouse semble dans un état précaire. Herbe longue, le ballon est freiné. La pluie pourrait aider les deux équipes à le faire avancer.

Les deux équipes s'échauffent en attendant le coup d'envoi. Le ballon circule. L'arbitre vient s'enquérir de la situation.

L'hymne ivoirien : On perçoit difficilement le son qui sort des enceintes du stade Olympique, mais ce sont bien les Ivoiriens qui chantent à gorge déployée leur hymne, l'Abidjanaise.

L'hymne malgache : Il pleut à grosses gouttes au moment où retentit l'hymne de Madagascar, repris en chœur par les onze joueurs de Nicolas Dupuis, vêtus de shorts et bas rouges et de maillots verts cet après-midi.

Coup d'envoi retardé : Il pleut sur Ebimpé et le coup d'envoi sera donc donné une fois l'averse passée. Les joueurs restent au chaud.

Pour des raisons d'intempéries, le coup d'envoi (prévu initialement à 16 heures Gmt) du match est un peu retardé. Il pleut pour l'instant des cordes sur le stade ADO . Les joueurs sont toujours dans les vestiaires. #civ #CIVMAD #civ #civelection2020 pic.twitter.com/ucr950vwwI — SOUTIENAUXELEPHANTS🇨🇮 (@saedeciv) November 12, 2020

Avant-match

Un arbitre tunisien au sifflet

Arrivée en musique des Eléphants

Les deux groupes retenus par Beaumelle et Dupuis

Madagascar privé de son capitaine

Testé positif au Covid-19, le capitaine des Barea Anicet Abel est forfait pour la double confrontation face à la Côte d’Ivoire 😔 pic.twitter.com/aJWBRao8Nz — 𝙁𝙚𝙩𝙧𝙖 📱 (@fetrarbj) November 9, 2020

Madagascar aussi en 4-2-3-1, une charnière lorientaise

En face, Nicolas Dupuis, opte pour un 4-2-3-1, avec Melvin Adrien dans le but. Le Martégal est protégé par une défense composée de Romain Métanire, de la doublette lorientaise Thomas Fontaine-Jeremy Morel et du Grenoblois Jérôme Mombris. Le double pivot est aujourd'hui composé par Marco Ilaimaharitra et Rayan Raveloson (Troyes). Devant, Lalaina Nomenjanahary (Paris FC), l'ancien titi parisien Bastien Héry et Paulin Voavy seront en soutien de Charles Carolus.

Les 11 Barea choisis par Nicolas Dupuis pour affronter les Eléphants :



Adrien - Métanire, Fontaine, Morel, Mombris - Ilaimaharitra, Raveloson - Nomenjanahary, Héry, Voavy - Carolus#CIVMAD #CAN2021 #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/9nWQzpaJSp — Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2020

Premières avec les Eléphants pour Willy Boly et Sébastien Haller

Pour ses débuts sur le banc de la Côte d'Ivoire en compétition officielle (après deux amicaux), le sélectionneur Patrice Beaumelle a convoqué pour la première fois Willy Boly, défenseur central de Wolverhampton, et Sébastien Haller, l'attaquant de West Ham, tous deux passés par les sélections jeunes de l'équipe de France. Kalpi Ouattara est également présent pour la première fois avec les A.

#Elim #CAN2021 : Avt Côte D’Ivoire/ Madagasca , le groupe est au complet et les Nouveaux Eléphants Déjà Dans Le Bain https://t.co/Q2GM087MZm pic.twitter.com/hYfIBFvTHR — FIFCI (@FIFCI_tweet) November 11, 2020

La Côte d'Ivoire en 4-2-3-1

Au coup d'envoi, il aligne un 4-2-3-1, avec Sylvain Gbohouo dans le but et une défense dans laquelle on retrouve Serge Aurier et Maxwel Cornet sur les côtés. La charnière est composée de Boly et Simon Deli. Devant eux, le duo Franck Kessié-Serey Dié est présent. La ligne de trois Gervinho-Gradel-Pépé sera elle chargée de soutenir Jonathan Kodjia.

Le XI de départ de la Côte d'Ivoire pour affronter Madagascar :



Gbohouo - Aurier, Deli, Boly, Cornet - Kessié, Dié - Pépé, Gradel, Gervinho - Kodjia#CIVMAD #CAN2021 #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/jBGzGfyYl3 — Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2020

... vides

Œuvre de la Chine, il avait été inauguré lors d'une rencontre opposant l'Asec Mimosas et l'Africa Sports d'Abidjan, il y a un mois. Il accueillera le match inaugural de la CAN 2023. Pas de spectateurs aujourd'hui, protocole covid oblige, la rencontre se dispute à huis clos.

🛑 #CAN2021 Tous les matchs des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de ce mois de novembre se disputeront à huis clos. pic.twitter.com/zPZkvo81Ai — La Côte d’Ivoire Est Chic 🇨🇮 (@CotedIvoire_off) November 6, 2020

Un nouveau stade de 60 000 places...

Les Eléphants disputent cet après-midi leur premier match dans l'enceinte flambant neuve d'Ebimpé. Inauguré le 3 octobre dernier, le stade olympique d'Ebimpé, surnommé "Arc de Triomphe" et dorénavant appelé stade Olympique Alassane Ouattara, compte 60 000 places.

Battue il y a un an, la Côte d'Ivoire reçoit le leader !

C'est dans un contexte politique instable que la Côte d'Ivoire accueille Madagascar. Au stade Olympique d'Ebimpé (à partir de 17h), troisièmes du groupe K avec trois points et sur un revers en Ethiopie (2-1, le 19 novembre 2019), les Eléphants reçoivent le leader. Des Barea vainqueurs de leurs deux premières rencontres 6-2 au Niger et 1-0 face à l'Ethiopie.

Bienvenue au stade olympique d'Ebimpé

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FM pour suivre en direct commenté la rencontre opposant la Côte d'Ivoire à Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, organisée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, dans le groupe K. Coup d'envoi prévu à 17h, heure française.