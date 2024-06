Euro 2024 : affrontements entre supporters et forces de l’ordre au camp d’entraînement de la Serbie

En terminant deuxième de sa poule lors des éliminatoires derrière la Hongrie, la Serbie a validé sa qualification pour l’Euro 2024. Une première dans l’histoire du pays depuis sa séparation du Monténégro en 2006. Opposée à l’Angleterre, la Slovénie et le Danemark, l’équipe dirigée par Dragan Stojkovic tentera de faire déjouer les pronostics. Mais en marge de son entrée en lice dans la compétition face aux Three Lions, des affrontements ont éclaté au camp d’entraînement de la Serbie entre une poignée de supporters et les forces de l’ordre.

Lors d’une séance d’entraînement ouverte au public mercredi soir, un jeune fan serbe a tenté de s’introduire sur la pelouse pour saluer ses héros avant d’être arrêté par la sécurité. Dès lors, des huées ont retenti de la part d’un certain nombre de supporters serbes présents pour l’occasion. Comme relayé par le Daily Mail, des engins pyrotechniques ont été lancés sur la pelouse, causant l’interruption de l’entraînement. Pour rappel, la rencontre opposant l’Angleterre et la Serbie est classée à "haut risque".