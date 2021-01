Jean-Michel Aulas confiant concernant l’avenir des droits TV

Au micro de BFM TV ce matin, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas est revenu sur l’affaire en cours entre Canal +, Médiapro et la LFP qui secoue le football français. Le dirigeant lyonnais ne s’est pas montré alarmiste et assure avoir confiance dans les instances françaises « On n'a pas un problème structurel de valeurs de droits mais un problème de timing. Canal a toujours été proche du football français. Même quand Mediapro est arrivé avec des offres très supérieures, on n'a pas perdu le contact avec Canal qui a d'ailleurs repris ce lot 3 acheté par beIN. On pourra compter sur Canal au moment où il le faudra. Il y a un momentum à trouver. Vincent Labrune, avec la Ligue, y travaille d'arrache-pied. Ne paniquons pas, la valeur intrinsèque des droits existe. Mais c'est vrai qu'à court terme, il y un danger collectif au niveau des clubs. »

Un danger pour les clubs français, c’est le constat que font beaucoup de dirigeants ces derniers jours. Le bras de fer entre Canal et la LFP ne fait que commencer, et personne ne sait pour l’instant de quelle manière il va se terminer.