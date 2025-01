John Textor dévoile les plans de l’OL pour la fin de mercato

Maxence Caqueret, Gift Orban, Jeffinho, Anthony Lopes, et possiblement Saïd Benrahma en plus de Nemanja Matic… Toujours sous la menace des sanctions prononcées par la DNCG, l’OL n’avait pas le choix de dégraisser son effectif cet hiver, et c’est chose faite. Présent en conférence de presse ce vendredi pour la présentation de Paulo Fonseca, le patron du club, John Textor, s’est exprimé sur ses intentions pour la dernière ligne droite du mercato. Il a ouvert la porte à une arrivée, mais estime en avoir terminé avec les départs.

La suite après cette publicité

«On peut prendre un joueur en prêt, la DNCG le permet. On a une grande équipe, vendre des joueurs était prévu, et il fallait réduire la taille de l’effectif. On n’a pas l’ambition de vendre quelqu’un d’autre. Si on peut faire quelque chose au niveau international, pourquoi pas, mais il ne reste plus beaucoup de temps», a exprimé l’Américain.