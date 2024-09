OL - OM : la sortie assassine de Medhi Benatia contre l’arbitrage !

Il y a des soirées comme ça où l’irréel vient se mêler à un match teinté d’animosité. L’Olympico de ce 22 septembre 2024 est l’un de ses rendez-vous. Dans un Groupama Stadium chauffé à blanc, les Phocéens seront passés par toutes les émotions. Réduits à dix dès la cinquième minute de jeu suite à deux fautes stupides de Leonardo Balerdi, les Marseillais ont cru que la soirée allait être longue. Finalement, face à des Rhodaniens mauvais offensivement, l’OM a réussi l’un de ses plus belles performances depuis de nombreux mois. Combatifs et solidaires, les hommes de Roberto De Zerbi ont su égaliser suite à l’ouverture du score de Duje Caleta-Car. Sentant la friabilité adverse, les Phocéens ont continué d’insister et ont pris l’avantage après une belle action conclue par Ulisses Garcia.

Et alors que Rayan Cherki a fait exploser l’antre lyonnais dans le temps additionnel, les coéquipiers de Jonathan Rowe n’ont pas abdiqué et ont arraché la victoire grâce à une sublime frappe de l’Anglais (90+5e). Un scénario jouissif (3-2) qui a fait exulter Medhi Benatia au micro de DAZN à l’issue de la rencontre : «c’est bien plus que 3 points quand tu es au début d’un projet, on a montré de belles choses en ce début de saison, je pense que les supporters peuvent se reconnaitre à travers cette équipe, ces joueurs, cet entraineur. C’est bien d’avoir une belle équipe mais si tu veux devenir un groupe, ce match est utile dans ce contexte. J’ai aimé des mecs comme Lirola qui joue peu, des Garcia, des Kondogbia qui joue en défense, des Rowe, c’est beau.»

Medhi Benatia charge Benoît Bastien

Pour autant, la joie n’aura pas été la seule émotion vécue par le dirigeant marseillais ce dimanche. Suite au carton rouge de Leonardo Balerdi et le penalty accordé aux Lyonnais en fin de première période, l’ancien défenseur était dans une colère noire. Descendant près des vestiaires, il avait voulu s’expliquer avec les arbitres de la rencontre. À l’issue du match, Benatia s’est encore emporté contre l’arbitrage au micro de DAZN : «Après, c’est grave, c’est très grave ce qui s’est passé, vous me connaissez, j’aime bien dire les choses, je ne suis pas du genre à ne rien dire. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, le président ne peut pas laisser passer ça, il y a trop de choses douteuses dans ce match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu dans la semaine que c’était Monsieur Bastien pour Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. Il y a un passé, regardez les images, je ne suis pas celui qui pleure mais c’est déjà arrivé la semaine dernière même si ce n’est pas le même arbitre».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 13 5 9 4 1 0 15 6 14 Lyon 4 5 -5 1 1 3 6 11

Et de poursuivre en commentant l’action menant au deuxième carton jaune de Leo Balerdi. «Regardez sur le début de l’action, il (Lacazette, ndlr) se tient à son maillot, il y a faute. Vous ne pouvez pas me dire qu’il joue bien le coup, vous ne pouvez pas dire ça aux supporters de l’OM. L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé», s’emportait le dirigeant marseillais avant d’en remettre une dernière couche : «aujourd’hui, je veux mettre en avant l’état d’esprit, on pouvait faire match nul, rentrer à Marseille et on aurait été content, mais après ça fait beaucoup honnêtement. Attention, je ne veux pas être avantagé, mais il faut être juste avec tout le monde, là ça fait beaucoup. Heureusement qu’on a ce caractère et je veux rester sur ça, mais ça fait beaucoup». Des mots très forts qui pourraient avoir certaines conséquences dans les prochaines heures…